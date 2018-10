19-Jähriger fährt auf ein Motorrad auf

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 7000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 17 Uhr in der Schwedenstraße in Salem ereignet hat. Ein 51-jähriger Motorradfahrer musste verkehrsbedingt hinter einem Auto anhalten, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein nachfolgender 19-Jähriger in einem Fiat übersah dies wohl und prallte gegen das Motorrad. Der 51-Jährige konnte sich auf dem Motorrad halten, wurde jedoch durch den Aufprall verletzt, berichtet die Polizei.