Ölspur führt zur Unfallverursacherin

Weil sie am Sonntagabend mutmaßlich alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und danach das Weite gesucht hat, muss eine 32-Jährige mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Die Frau war laut Polizeibericht gegen 20.30 Uhr auf der L 204 von Untersiggingen in Richtung Altenbeuren unterwegs und kam dabei von ihrer Spur ab. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit zwei Verkehrszeichen. Trotz des erheblichen Schadens und der Auslösung von Airbags setzte sie ihre Fahrt fort. Die Polizei hatte jedoch leichtes Spiel. Bei dem Unfall riss die Ölwanne am Auto der Frau auf. Das auslaufende Öl führte die Polizisten direkt zum Unfallwagen und zur Verursacherin. Da sich den Beamten der Verdacht ergab, dass die 32-Jährige betrunken war, musste sie in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Der Schaden am Auto: etwa 3000 Euro. An Verkehrsinsel und Schildern wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.