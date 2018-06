Äpfel pflücken für den Lebensunterhalt

Das Abi in der Tasche und noch keine Lust, sich festzulegen. Stattdessen will Julian Würzer aus Mittelstenweiler lieber die weite Welt kennenlernen. Anfang April ist er in Richtung Neuseeland aufgebrochen, um dort einige Monate zu verbringen und einmal die Lebensweise auf der anderen Seite der Welt erleben.

Der Drang nach Freiheit, Abenteuerlust und Unabhängigkeit: das waren die Beweggründe, weshalb ich mich am 2. April auf eine Reise an das andere Ende der Welt gemacht habe. Neuseeland, das Land der Weißen Lichter, wie es nach seinen strahlenden weißen Gletschern genannt wird. Am Sandstrand liegen, mich in der Sonne bräunen, so hatte ich mir den Aufenthalt vorgestellt.

Doch schon am ersten Tag holte mich die Realität wieder ein. Mein Flug von Sydney nach Auckland verspätete sich um drei Stunden. Daher stand ich am 4. April abends mitten Auckland. Mit einem 17 Kilogramm schweren Rucksack, nicht ortskundig und ohne einen Schlafplatz. Dank zweier deutscher Mädchen bin ich jedoch in einem Hostel untergekommen, mit sieben Zimmergenossen und direkt neben einem Lusthaus, allein bei dem Anblick drehte sich mein Magen. Ich beschloss zwei Tage zur Regeneration zu nutzen und nahm anschließend eine achtstündige Busfahrt auf mich in den Osten Neuseelands. Die Infrastruktur in Neuseeland ist bei Weitem noch nicht ausgereift. Daher gibt es lediglich drei verlässliche Alternativen der Fortbewegung für einen Backpacker. Ein zwanzig Jahre altes Auto kaufen, den Bus nehmen oder per Anhalter fahren.

Hastings an der Hawke's Bay in Neuseeland heißt meine erste große Station. Die Gründe dafür sind naheliegend, da das Gebiet vom Obst- und Weinbau lebt. Daher gibt es jede Menge Arbeit für einen Rucksackreisenden, etwa Äpfel pflücken, die Weinlese oder Arbeit in einem der Packhäuser.

33 Dollar für eine Kiste

Die Gegend schlägt regelrecht Profit aus den Backpackern. Diese dienen einerseits als billige Arbeitskraft, die für einen Mindestlohn von umgerechnet acht Euro in der Stunde arbeiten und sie bleiben zudem länger in den Hostels. Der Mindestlohn wurde eingeführt, um gerade Rucksackreisende vor Ausbeutung zu schützen. Nach neun Stunden Äpfel pflücken, bei fast 30 Grad Hitze interessierte mich dies jedoch nicht mehr. In dieser Gegend komme ich mir als Reisender wie ein östlicher Hilfsarbeiter, der zur Apfelernte an den Bodensee kommt, vor. Von dem verdienten Geld wiederum, kann man bei einer Woche Arbeit bis zu einem Monat leben. Der lukrativste Job ist das Äpfel pflücken, da meist nach Großkiste bezahlt wird. Bei 33 Dollar für eine Kiste, konnte ich an einem Tag über 200 Dollar (umgerechnet rund 150 Euro) machen.

Kontakt zu den Eingeborenen Neuseelands, den Maori ist in Hastings unvermeidlich. Doch Tradition und Rituale ihrer Vorfahren werden hier nicht durchgeführt. Die Maori sind überproportional stark in der sozialen Unterschicht zur Gesamtbevölkerung vertreten. So sind einstige Rituale dem Drogenkonsum und der Arbeitslosigkeit gewichen. Doch würden diese auch nicht mehr in die heutige, von den Europäern aufgedrängte Zivilisation passen. Die Maori galten nicht nur als kriegerisches Volk, sondern auch als Kannibalen. Einem im Kampf getöteten Feind galt es nicht nur das Leben zu nehmen, sondern auch seinen Körper zu verzehren. Auch eine Folge der Kolonialisierung heutzutage ist der Identitätsverlust der Eingeborenen.

Zwar ist eine schleppende Rückbesinnung in anderen Teilen Neuseelands zu bemerken, doch was vor hunderten von Jahren kaputt gegangen ist, lässt sich nicht in kürzester Zeitreparieren. So sind maorische Schmuckstücke meist mit der Aufschrift „Made in Asia“ zu sehen.