Änderungswünsche fließen in Bebauungsplan ein

Der Bebauungsplan „Stefansfeld Nord-Ost“ wurde auf Wunsch der Gemeinderatsmitglieder vom 22. September geändert (die SZ berichtete). Die aktuelle Aufstellung des Bebauungsplans wurde den Gemeinderäten am Dienstag vorgestellt und in Teilen, mit drei Gegenstimmen aus den Reihen der Grünen offenen Liste, auf den Weg gebracht. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen mehr öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen. 32 öffentliche Stellplätze sind für den Bebauungsplan vorgesehen. Ein Bauplatz soll entfallen, weil an dieser Stelle ein Spielplatz geplant ist. Außerdem sind weitere Retentionsflächen vorgesehen. Die von den Gemeinderäten angeregte Verbreiterung der Straße von 5,5 Meter auf 6 Meter erwies sich als nicht realisierbar – eine Verbreiterung würde der Breite der Ortsdurchfahrt von Buggensegel entsprechen.

Außerdem wurde der Bebauungsplanentwurf in zwei Teilbebauungspläne aufgeteilt. Dies war notwendig geworden, weil ein Teil des Bebauungsplanes von einer regionalen Freihaltetrasse betroffen ist, deren Zielabweichungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Mit einem Abschluss rechnet die Gemeindeverwaltung innerhalb von drei bis sechs Monaten.

Der Teil des Bebauungsplanes, der an den Weildorfer Hardt grenzt und maximal 42 Wohneinheiten umfasst, hat Priorität. Für den zweiten Teil, der nach Norden hin orientiert ist und bis zu 64 Wohneinheiten umfassen soll, wird eine Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen. „Wir haben alles versucht, den Bebauungsplan in einem Rutsch auf den Weg zu bringen“, sagte Bürgermeister Manfred Härle.