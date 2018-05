Bestes Wanderwetter sorgt für volles Haus

Was für ein schöner Tag: Gutes Wanderwetter hat der Freiwilligen Feuerwehr Raderach am gestrigen Feiertag ein volles Haus beschert.

Beim traditionellen Maifest der Raderacher Feuerwehr ging es hoch her. Die Bierbänke auf dem Vorplatz und auf der Straße waren voll besetzt und die Hüpfburg wurde von den Kindern in Beschlag genommen. Leckeres vom Grill, kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen lockten zahlreiche Wanderer nach Raderach. Das Wetter tat sein Übriges: Auch wenn es in den Morgenstunden des 1. Mai noch geregnet hatte, war es später trocken und ab mittags riss auch die Wolkendecke auf. „Besser kann es nicht laufen“, freute sich auch Raderachs Ortsvorsteher Bruno Mainz. Die Feuerwehrleute hatte im Vorfeld alle Hände voll zu tun, um den Festplatz herzurichten, die Grillhütte aufzustellen, Getränke bereitzustellen und Kuchen zu backen. Gelohnt hat es sich – Gäste und Ausrichter zeigten sich mit dem Ergebnis des Fests zufrieden.