Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 46-jähriger Toyota-Fahrer hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr beim Verlassen des Parkplatzes eines Lebensmittelgeschäfts in der Raiffeisenstraße in Oberteuringen bei Starkregen den VW eines 19-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrer zogen sich laut Pressemitteilung der Polizei durch die Kollision leichte Verletzungen zu und mussten laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, am VW wird der Sachschaden auf etwa 8000 Euro beziffert. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.