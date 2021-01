Zu viel Schnee: Dach eines Stalls bei Oberteuringen stürzt ein

Das Dach eines alten Stallgebäudes abseits der Meersburger Straße an der B 33 ist am Samstag aufgrund der Schneelast teilweise eingestürzt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Außenstehende, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Das Areal, auf dem sich der Stall befindet, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen abgesperrt. Die auf dem Dach befindliche Stromleitung musste abgeschaltet werden. Das dazugehörige Wohnhaus ist nun stromlos. Angehörige hätten sich des einzigen Bewohners angenommen, heißt es weiter. Bei dem Unglück wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann im Moment nicht beziffert werden, so die Polizei.