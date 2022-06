Folgenschwere Zensus-Panne raubt dieser Frau den letzten Nerv

Mitte Mai klingelt bei Nadine Ott aus Oberteuringen das Handy. Eine Nummer aus Bad Wörishofen, wie das Gerät anzeigt. Sie ist etwas verwundert, nimmt den Anruf aber an. Es meldet sich ein älterer Herr. Er wolle seinen Termin für die Zensus-Befragung verschieben, sagt er.

Nun wundert sich Nadine Ott – hat die Pflegerin mit der Volkszählung doch absolut nichts zu tun. Hatte der Mann sich vielleicht verwählt? Doch als er die Nummer, die auf dem Ankündigungsschreiben für seinen Zensus-Termin steht, vorliest, stimmt sie exakt mit jener von Nadine Ott überein.

„Zuerst habe ich das für einen schlechten Scherz gehalten“, sagt sie. Tatsächlich ist die Handynummer der Oberteuringerin auf einigen Ankündigungsschreiben für den diesjährigen Zensus aufgetaucht – und zwar im Landkreis Unterallgäu.

Anrufe zu jeder Tageszeit

Der Grund: Dem zuständigen Erhebungsbeauftragten ist bei der Angabe seiner eigenen Nummer – die jener von Nadine Ott bis auf ein paar Stellen äußerst ähnelt – ein Zahlendreher unterlaufen. Deshalb erreichten viele Unterallgäuer, die Fragen oder Anmerkungen zu ihrem Termin hatten, statt ihren Ansprechpartner Nadine Ott aus Oberteuringen.

„Zu jeder Tageszeit kamen Anrufe und Nachrichten, auch nachts oder frühmorgens“, sagt sie. Viel Stress für die Mutter und Pflegerin, die sich überdies aktuell beruflich weiterbildet und deshalb viel lernen muss. „Ich habe gerade echt keinen Kopf für sowas“, sagt sie.

Sonst heißt es überall immer ’Datenschutz’ – und dann passiert so etwas. Nadine Ott

Sorge bereitete Nadine Ott zudem, dass manche Unterallgäuer ihr sensible Daten schickten – ohne überhaupt zu wissen, dass diese quasi bei einer wildfremden Person landeten. „Eine Frau hat ihre Adresse genannt und geschrieben, wann ihre Familie in den Urlaub fährt“, erzählt sie. „Sonst heißt es überall immer ’Datenschutz’ – und dann passiert so etwas.“

„Verkettung unglücklicher Umstände“

Die Anrufer und Nachrichtenschreiber informierte Nadine Ott über den Fehler. Außerdem wandte sie sich an das bayerische Landesamt für Statistik und das Landratsamt Unterallgäu. Die Behörden nahmen den Fehler zwar auf, informierten die Oberteuringerin zunächst aber nicht, was das für sie bedeutete und wie lange sie noch mit Anrufen rechnen musste.

„Wir haben den Erhebungsbeauftragten noch am gleichen Tag verständigt“, sagt Sylvia Rustler von der Pressestelle des Landratsamts Unterallgäu. „Er hatte den Fehler bereits selbst bemerkt und die betroffene Frau aus dem Bodenseekreis um Entschuldigung gebeten“, so Rustler weiter.

Es habe auch einen Plan gegeben, um den Fehler zu korrigieren: Der ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte sollte alle Betroffenen nochmals kontaktieren – dieses Mal mit den richtigen Daten. Allerdings habe er das wegen eines „häuslichen Unfalls“ nicht tun können, erklärt Sylvia Rustler.

„Hier kam es leider zu einer Verkettung unglücklicher Umstände“, sagt sie. Insgesamt habe der Interviewer 30 Anschriften zur Erhebung erhalten und bei einem Teil davon Schreiben mit der falschen Nummer verteilt.

Inzwischen ist das Handy wieder still

Aktuell sei die Zensus-Stelle selbst dabei, die noch nicht unterrichteten Haushalte über den Fehler zu benachrichtigen. Sie erhalten laut Rustler einen neuen Termin für ihre Befragung.

Und Nadine Ott? Sie bekam einige Tage später eine Entschuldigung vom Leiter der Zensus-Stelle. Außerdem habe man mit ihr vereinbart, dass sie alle Anrufer an die Zensus-Stelle weiterverweist, sagt die Pressesprecherin des Landratsamts. „Wir gehen aber nicht davon aus, dass sich weitere Anrufer melden“, meint Sylvia Rustler.

Tatsächlich ist Nadine Otts Handy seit einigen Tagen wieder still. Es gingen keine weiteren Anrufe zum Thema Zensus bei ihr ein, sagt sie. Rückblickend sei sie einigermaßen zufrieden, wie die Behörden auf die Panne reagiert haben.

Allerdings hätte sie sich gewünscht, dass ihr von Anfang an gesagt wird, wie sie sich als Betroffene verhalten soll, sagt Nadine Ott. Und sie hoffe, dass zukünftig sorgfältiger und sensibler mit dem Thema umgegangen werde.