Wunschgroßeltern: „Eine Win-Win-Situation“ für Jung und Alt

Es ist ein Konzept, das viel Charme und auch schon ein paar unterschiedliche Namen hat. Und es bringt Jung und Alt über familiäre Grenzen hinweg zusammen. In Friedrichshafen kennt man seit Jahren die „Leihomas“, in Markdorf spricht man von „Wahlgroßeltern“ – und in Oberteuringen verfolgt man jetzt mit dem „Wunschgroßeltern“-Projekt genau das gleiche Ziel. Der Bedarf von jungen Familien ist auf jeden Fall da. Das zeigte sich bei einer ersten Informationsveranstaltung im Haus am Teuringer, zu der Michael Friedrich-Gaire vom Oberteuringer Büro für Gemeinwesenarbeit und Caroline Arnz vom Familientreff eingeladen hatten.

„Wir meistern unsere derzeitige familiäre Situation schon, aber Unterstützung wäre manchmal schön“, sagen Daniela und Alexander Sehne. Das Oberteuringer Ehepaar hat drei Kinder – den drei Jahre alten Josiah, seine zwei Jahre alte Schwester Jael und den kleinen Elia, der gerade einmal zwei Wochen alt ist. Die eigenen Großeltern wohnen weit weg, in Stuttgart und Frankfurt. Wie man sich die Entlastung durch Wunschgroßeltern vorstellen könnte?

„Mal dem Großen ein Buch vorlesen oder vielleicht auf den Spielplatz gehen – das wäre zwischendurch schon eine große Erleichterung“, sagt Daniela Sehne. Ähnlich argumentiert auch eine andere Mutter, die mit Mann und zwei Kindern seit 2013 in Oberteuringen wohnt. „Unsere eigenen Eltern sind schon älter und selbst pflegebedürftig. Sie können uns also leider nicht unter die Arme greifen“, erzählt sie.

Khira Schwarz hat zwei Kinder im Alter von neun und drei Jahren. Ihr Mann ist unter der Woche beruflich auswärts unterwegs. Auch sie wäre für eine Unterstützung durch Wunschgroßeltern dankbar. Von guten eigenen Erfahrungen berichten Jürgen und Helga Wagner. Sie haben keine eigenen Enkelkinder und engagieren sich seit Jahren für das ähnlich gelagerte Projekt in Markdorf. „Eine sinnvolle Aufgabe und eine echte Win-Win-Situation“, sagen sie.

Einmal pro Woche ein Kind vom Kindergarten abholen, anschließend gemeinsam essen und vielleicht am Nachmittag zusammen spielen? Auf die Kinder aufzupassen, wenn ein Elternabend oder ein Arztbesuch ansteht? „Das ist alles ganz individuell und hängt vom Bedarf der Familien ab“, wissen Jürgen und Helga Wagner.

Kein Tagesmutter-Ersatz

Dass Wunschgroßeltern kein Ersatz für eine Tagesmutter und viel mehr als nur Babysitter sind, auch das geht aus ihren Worten klar hervor. Anders gesagt: Auch wenn die Senioren für den ehrenamtlichen Dienst in Markdorf fünf Euro in der ersten und 2,50 Euro ab der zweiten Stunde bekämen, so gäbe es doch keine finanziellen Interessen. Die Begegnung mit den Wunschenkelkindern stehe im Vordergrund, man fühle sich integriert und als Teil der Familie, die man unterstütze, so die Auffassung der Wagners. Grundvoraussetzung: „Die Chemie untereinander muss natürlich stimmen.“

Aus erster Hand berichtet auch Bürgermeister Ralf Meßmer, hat seine Familie vor Jahren doch selbst vom Markdorfer Projekt profitiert. „Ja, wir haben auch eine Wahloma gehabt und daraus ist ein familiäres Verhältnis und ein langjähriger Kontakt entstanden“, sagt er und ist sich sicher, dass man mit dieser Initiative auch in Oberteuringen auf rege Nachfrage stoße. „Gerade weil wir hinsichtlich des Durchschnittsalters der Bewohner eine der jüngsten Gemeinden im Bodenseekreis sind.“

„Es muss wachsen“

Der Anfang des „Wunschgroßeltern“-Projekts wäre also gemacht. „Es muss wachsen, man muss miteinander reden“, sagen Caroline Arnz und Michael Friedrich-Gaire. Man habe auch schon ein paar interessierte Senioren im Auge.

Beim Blick in den Saal zeigt sich angesichts der Tatsache, dass zur ersten Infoveranstaltung nur Familien mit Kindern gekommen sind aber doch eine gewisse Schieflage. „Auch in Markdorf haben wir mehr Anfragen von Familien und suchen händeringend Senioren“, sagt Helga Wagner. „Mund-zu-Mund-Propaganda ist am wirkungsvollsten.“