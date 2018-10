Wirte interessieren sich für die Post

Eine gute Nachricht für alle Freunde des Gasthauses Post in Oberteuringen kommt aus dem Rathaus: Im Rahmen der zweiten offiziellen Auschreibung haben sich mehrere Kandidaten gemeldet, laut Bürgermeister Ralf Meßmer kann vielleicht schon im November ein Nachfolger für die Wirte-Familie Finke präsentiert werden.

Anfang des Jahres hatten Susanne und Norbert Finke angekündigt, dass sie Ende 2018 aufhören wollen. Seitdem sucht die Oberteuringer Verwaltung einen Nachfolger für den gemeindeeigenen Gastronomiebetrieb mit Gasthaus, Biergarten und Saal. Nach einer ersten Ausschreibung hatten sich rund zehn Interessenten gemeldet, am Ende waren die Kandidaten, die man in engere Wahl genommen hatte, allesamt abgesprungen. Dann wurde neu ausgeschrieben, mit Erfolg. Die Verwaltung verhandelt derzeit wieder mit mehreren Interessenten. „Zwei oder drei Kandidaten werden sich im November in einer nichtöffentlichen Sitzung dem Gemeinderat vorstellen“, sagt der Bürgermeister. Ralf Meßmer hofft, dass dieses Mal der Neustart gelingt und die Post spätestens an Ostern 2019 wieder öffnen kann. Die Familie Finke hört nach Weihnachten auf. Vielleicht könne der neue Wirt auch schon an der Fasnet die eine oder andere Veranstaltung machen.