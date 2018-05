Mit der Einladung des Duos Jutta Klawuhn und Alex Niess in die Mühle am Freitagabend hat das Veranstaltungsteam den Besuchern einen besonderen Comedy-Abend mit vielen Lachmomenten beschert. Das Programm der beiden Akteure „Eltern – für Kinder nicht zu empfehlen“ führte durch alle Phasen des Elterndaseins, von der Geburt bis zum Teenageralter, dabei stets realitätsnah und mit viel überspitztem Humor.

„Ich werde Vater“, sagte Alex Niess mit verträumtem Gesicht und erklärte, dass alles so anfing. Jutta Klawuhn ließ tief in die Seele der Frau blicken. Nein, so wie Mütter wollte sie nicht sein, nachlässig gekleidet, mit Flecken vom Spucken auf der Bluse und völlig übermüdet – in ihrer Singlezeit ging sie an solchen Leuten in ihren hohen Absätzen vorbei und dachte: Dafür habe ich noch Zeit. Doch dann war es passiert, und alles drehte sich nur um das Kleine im Bauch.

Mehr Erziehungsratgeber

Sätze wie „Papa hat schon deine Doktorarbeit fertig“ oder „Wir haben schon ein Sparbuch für zukünftige Therapiestunden angelegt“ sprudelten nur so aus den Eltern hervor und nahmen ihre großspurigen Pläne auf die Schippe. „Die Geburt ist das letzte Abenteuer, das ein Mann bestehen muss“, tönte Niess laut und warnte diejenigen, die das Event noch vor sich haben: „Das, was Sie in diesem Moment falsch sagen, wird sich ihre Frau ein Leben lang merken.“ Sie, als Mutter war mit dem Thema Erziehung beschäftigt, ging in die Bücherei und erzählte, wie sie vor dem größten Regal stand. Natürlich gefüllt mit Erziehungsratgebern. Der einschlägigste Bestseller blieb das Buch: „Windelwechseln im Schlaf“.

Eine Pointe nach der anderen mit übertriebenen Klischees über Eltern füllten das Programm und ließen bei den erfahrenen Eltern unvergessene Momente wach werden. Plötzlich saß Jutta Klawuhn auf dem Stuhl mit einem überdimensionalen Wäscheberg im Hintergrund und verkörperte Rita, die sich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen hatte.

Nach dem Lesen des Buches „Warum französische Kinder keine Nervensägen sind“, sei sie jetzt verzweifelt. Die Szene wechselte zu einem französischen Elternpaar, das sagte: „Unsere Bébés schlafen nachts und wir machen l’amour.“ Das französische Modell schaffe sie nie, gab Rita alias Jutta Klawuhn schließlich zu. Dass Elternabende zum Pärchenevent und Sonntage zur Plage werden können, zeigten die Akteure ebenso, die als Eltern trotz Aufopferungsbereitschaft an die Grenzen kamen. Das Teenageralter, wenn die Babys von damals zu bizarren Wesen heranwüchsen, führten die Eltern zur endgültigen Erkenntnis: „Wo wären wir heute ohne Kinder?“ Beide beschlossen, dort aufzuhören, wo alles angefangen hatte und verschwanden hinter einem großen Wäscheberg.