Willkommen im deutschen Rio de Janeiro

Die Mühle ist am Samstagabend Gastgeber eines Kabarett-Quartetts gewesen: Mia Pittroff, Robby Pawlik, Volker Diefes und Niko Formanek brachten das Publikum mit ihrer „KuLTuS“-Night zum Lachen. Witzige Gags aus Alltagsmotiven und Showeinlagen sorgten für unvergessliche Lachmomente, bei denen die Lachtränen flossen.

Mit seinem Wiener Charme begann Niko Formanek mit „Küss die Hand, die Damen“ und sagte, er habe gehört, dass das Publikum in der Region Oberteuringen ein besonderes Publikum sei. „Das ist das Rio Deutschlands, sie klatschen, kreischen, flippen aus und werfen BHs auf die Bühne“. Ganz so ausgelassen war es an diesem Abend nicht, doch die Gäste gingen mit dem Humor der Kabarettkünstler mit und belohnten die Pointen mit viel Applaus. „Ich bin analog, nicht digital“, verkündete Volker Diefes mit seinem Kappi auf dem Kopf und schwärmte von früher. Nichts ist so, wie es einmal war. Morgens schaut man schon in den Computer, um zu sehen, wie das Wetter wird, früher hätte man einfach aus dem Fenster geschaut. Ob Windows (Fenster) deshalb Windows heißt? Mia Pittroff kam schnell zu der älteren Generation. „Ich habe etwas Angst vor dem Alter“, vertraute sie dem Publikum an. Früher habe man sich auf die Bank gesetzt und gewartet, bis jemand vorbei kam. Heute machten das die älteren Menschen ganz anders. Ihre Eltern seien Ende 60, braun gebrannt und durchtrainiert, der Vater mit seinem neuen Fahrrad auf Alpüberquerung in einem neonfarbenen Dress, das Handy mit einem Kopfhörer am Ohr und die Mutter auf Anti-aging fixiert. „Die Rente ist dann eine lebenslängliche After-work-Party“, so ihre Folgerung gefolgt von „Da bleib’ ich lieber jung“.

Mit seinem von sich überzeugten männlichem Ego nahm Niko Formanek das Männerdenken auf die Schippe: „Mein Gehirn begreift das nicht, dass junge Frauen mich anders wahrnehmen als ich mich selbst.“ Das Älterwerden sei eben für einen 50-jährigen ehemaligen Frauenheld nicht ganz so einfach, vor allem nach 30 Ehejahren und mit Kindern im Haus. Er verstehe die Teenager nicht, nannte sie Außerirdische und sagte: „Ich werde bei der NASA anrufen und ihnen sagen, sie sollen aufhören, Aliens auf dem Mars zu suchen – sie sind bei mir im Haus.“ Der Frauenliebhaber verriet, dass er das sexy findet, wenn seine Frau die Feinstrumpfhose anzieht. „Zuerst über die Zehen, dann über den Knöchel, entlang der Wade“, dann aber sei der Spaß zu Ende. Jetzt sprang Formanek hoch, zog pantomimisch, seine Frau nachahmend, die Strumpfhose hoch und griff sich zwischen die Beine nach Michael Jackson Manier. Dass dieser letzte Schritt nicht mehr so sexy war, konnte man nachvollziehen.

Robby Pawlik als Bademeister Schaluppke begeisterte als der, der vom Beckenrand die Gesellschaft beobachtet. Seine besondere Einlage mit Wasserballett im Trockenen kam besonders gut an. Zum Schluss kamen die Künstler gemeinsam auf die Bühne und verabschiedeten sich mit kurzen Zugaben und ernteten viel Applaus.