Ob durch und durch Single, die das machen was sie wollen oder die Karrierefrau, die sich hinter den Akten verkriecht und vor der Entscheidung steht Mann oder Karriere, als Hausfrau, an der die Emanzipation vorbeigegangen ist: Mit ihrem Programm „Sex war gestern…heute machen wir Karriere“ präsentierte das Frauenkabarett Felixa Dollinger und Christina Rieth eine bunte Mischung aus selbstgeschriebenen Alltagssituationen und bereiteten dem Publikum in der ausverkauften Mühle einen vergnüglichen Samstagabend.

Mit aufeinander folgenden Sketchen erzählten sie die Geschichte zweier zunächst karrieresüchtigen Frauen, die, als selbständige Kolleginnen einer Kleinkunstagentur starteten jedoch nicht unberührt vom Thema Liebe und Männer blieben. Mit viel Humor und Situationskomik zogen sie die Zuschauer mit in ihre Geschichte, bei der es Schlag auf Schlag weiterging.

Gnadenlos direkt

Durch einen Auftritt beim Fernsehen wurden die zwei Emanzen berühmt. „Da sagt man in die Kamera wie scheiße Männer sind und wird berühmt“. Völlig ausgebucht durch Interviews mit Emanzen TV und Alice Schwarzer, überschüttet mit Fanpost stellen die Karrierefrauen fest, dass sie keine Freunde mehr haben und lernen die Schattenseiten dieses Weges kennen.

Mit nur zwei Bürostühlen, einem Tisch und einem Telefon, das immer wieder klingelt, gelingt es dem Frauenduo sämtliche Frauenthemen wie Liebe, die ewige Sorge um die Figur, das leidige Verhältnis zur Mutter, Kinderwunsch und Sex auf die Spitze zu treiben. „Ich hab voll den süßen Typen kennengelernt“, kam für die eine dann doch der Mann fürs Leben ins Spiel, sogar jemand aus der ersten Reihe. Felixa Dollinger zeigte sich publikumsnah und setzte sich neben „ihren“ Alfons. Wilde Partys waren vorbei, das erwartete Baby stand jetzt im Mittelpunkt und prompt wechselten Dollinger und Rieth ihre Karrierebemühungen, kamen nicht mehr mit „Wer braucht schon Männer?!“ und zogen die bunten Hausfrauen-Kittelschürzen an. So schnell kann es gehen. Jetzt redeten sie von selbstgemachter Marmelade, Rezepten, Kindern und Familienleben. Dabei blieben sie gnadenlos direkt und brachten Klischees auf den Punkt. Die weibliche Kabarettshow kam beim Publikum gut an, sorgte für Heiterkeit und wurde mit reichlich Applaus belohnt.