Wenn die Osterhäschen Urlaub machen: So arbeitet eine mobile Kaninchenbetreuerin

Bernhard „Barny“ Bitterwolf verlässt die Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee und geht am 1. April vorzeitig und damit exakt an seinem 63. Geburtstag in den Ruhestand.

Coronabedingt verabschiedete sich der schwäbische Barde, Mundart-Komödiant, Buchautor und Lehrer in ungewohnter Manier beinahe sang- und klanglos und konnte lediglich einen Brief an seine Weg- und Arbeitsbegleiter richten. In seiner unnachahmlichen Art ließ er auf schwäbisch wissen: „S Gucka fallt schwer, drfier ka i guad schlecht loosa.