Wendrsonn bringen schwäbischen Folk-Rock in die Mühle

Die Band Wendrsonn bringt am Samstag, 3. März, ab 20 Uhr, „Schwoba-Folk-Rock“ in die Mühle in Oberteuringen. Es gebe keine Schublade für Wendrsonn, und die Band sei einer der besten Liveacts südlich des Mains, heißt es in der Ankündigung. Die Dialektband Wendrsonn wurde im Jahr 2005 von Markus Stricker (Gesang, Gitarre) und Michael Schaad (Gitarre, Banjo) gegründet. In der Mühle ist die Folkband zum zweiten Mal zu Gast. Unaufhaltsam rocken die Schwaben um den Geiger Klaus Marquardt aus dem Musterländle und schicken sich an, die ganze Republik zu begeistern, heißt es weiter. Rotzfrech werfen Biggi Binder (Gesang) und ihre Jungs Ove Bosch (Bass) und Heiko Peter (Schlagzeug) Klischees über Bord und zelebrieren einen virtuosen Folkrock-Crossover. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Oberteuringen, Telefon 07546 / 299 22, bei der Raiffeisenbank Oberteuringen, online unter www.muehle-ot.de. Die Abendkasse hat ab 18.45 Uhr geöffnet. Foto: Mühle