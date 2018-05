Vorbereitungen zur „Mediathek“ auf Hochtouren

Die Vorbereitungen zur Eröffnung der Mediathek am Teuringer laufen auf Hochtouren. Das berichtete Hauptamtsleiter Rainer Groß in Vertretung der verhinderten Leiterin Sandra Zwerger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ziel ist es, die Mediathek zusammen mit der Hauseröffnung am 8. Juni in Betrieb zu nehmen.

Die Stimmung im Haus ist „sehr gut“, alle sind dabei, ihm Leben einzuhauchen, sagte Rainer Groß, der lobte, dass alle Ehrenamtlichen von der katholischen Bücherei „bei der Stange“ bleiben. Von einer exzellenten Zusammenarbeit im Haus weiß auch Bürgermeister Ralf Meßmer.

Die Mediathek zeichnet sich durch ein neues Angebot unter anderem an DVDs und Hörbüchern, Gesellschaftsspielen und Zeitschriften aus, sie will Aufenthaltsmöglichkeiten bieten und hat auch Bücher im Großdruck für Menschen mit ein geschränkten Lesemöglichkeiten und in leichter Sprache im Angebot. Rainer Groß berichtete von einer farbenfrohen Kinderbibliothek, Spielothek, Elternbibliothek und einer Medienbox, einer gemütlichen Atmosphäre, der Kennzeichnung der Medien durch farbige Etiketten, wobei sich beispielsweise Bilderbücher in Pink abheben.

Spieltisch und Besucher-PC

So gibt es in der Spielothek, die ein Ort der Zusammenkunft für alle Generationen werden soll, einen großen Spieletisch mit Gesellschaftsspielen auch für Senioren und einen Besucher-PC. Benutzer-Ausweise sind in Vorbereitung. In der Elternbibliothek gibt es unter anderem Ratgeber zur Kindererziehung und eine Rubrik „Leicht zu lesen“ für Menschen mit Leseschwäche. Wo diese platziert sind wird am Eingang sichtbar sein.

Während der Vorbereitungen gab es mehrere Treffen der einzelnen Leiterinnen am Teuringer. Dabei ging es um Öffnungszeiten (acht bis zehn Stunden?), vor deren Festlegung man sich noch mit anderen örtlichen Einrichtungen und den Ehrenamtlichen absprechen will. Zur Frage, wie viele Medien angeboten werden, hat man sich in Nachbargemeinden umgehört und ist für Oberteuringen auf 6000 gekommen. Dankbar ist man dafür, Bücher von der katholischen Bücherei übernehmen zu können.

Die Gebührenordnung soll in der nächsten Gemeinderatssitzung in Oberteuringen festgelegt werden, wobei Bürgermeister Meßmer anregte, sich zum Start eher im unteren Bereich zu bewegen.