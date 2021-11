Vor Ort Gutes tun: Projekt „Teuringer für Teuringer“ hilft Menschen in Not

„Teuringer für Teuringer“ heißt das bürgerschaftliche Hilfsprojekt für Menschen in Not, die in Oberteuringen wohnen. Infos gibt es bei Monika Bucher, Telefon 07546 / 5281, Ramona Hebold, Telefon 0172 218 7308, Renate Hold, Telefon 0157 / 74233014 oder Sabine Mohr, Telefon 0170 / 5544555.