Kunstwerke aus Fundhölzern und Baumholz von Peter Gebhard aus Kressbronn bevölkern derzeit die Mühle in Oberteuringen. Vernissage der Ausstellung „Bodensee Skulpturen“ ist morgen, Sonntag, 18. November um 14 Uhr. Bis 16. Dezember ist sie jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr und bei Kulturveranstaltungen geöffnet.

Zwar fehlen aus Platzgründen seine größten Werke wie die drei Meter hohe, 300 Kilo schwere Baumskulptur „Embla“, die gerade im Flughafen steht, und die ausladende Treibholzskulptur „Tamina“ aus Arven-Wurzel, die er vor einem Jahr im Naturschutzzentrum in Eriskirch mit ausgestellt hatte. Dennoch ist die Oberteuringer Ausstellung mit kleineren Skulpturen von eigenem Reiz, da sie ganz besonders gut in den Ausstellungsraum in der Mühle passt.

Denn da beherrscht die schwere, alte Balkendecke den Raum und Säulen mit Rissen tragen die Decke, alles Holz, sorgsam restauriert, Holz aus der Vergangenheit, geschichtsträchtig – so wie die Arbeiten von Peter Gebhard. Gelernter Modellschreiner ist er, hat dann studiert und war als Maschinenbauingenieur Inhaber verschiedener Ingenieurbüros. Doch schon früh hatten ihn Fundstücke aus Treibholz magisch angezogen und seit Sommer 2015 hat der heute 71-Jährige, wie er sagt, im Erkunden und Bearbeiten des Holzes seine „wahre Bestimmung“ gefunden.

Ganz neu und anders ist seine Skulptur „Das entwurzelte Bäumchen“: ein verästeltes Gebilde, ein Bäumchen mit freigelegten Hauptwurzeln. Im letzten Moment hat er verhindert, dass es jemand im Container entsorgte, und hat das Gebilde zum Symbol für Entwurzelte werden lassen. Er denkt dabei an die vielen Flüchtlinge, so bekommt ein weggeworfener Baum eine neue Identität. Bei diesem Werk weiß man um den Hintergrund, um die Herkunft. Die Fundstücke, die vom See angeschwemmt wurden, sind namenlos. Sie können von weit herkommen, aus der inneren Schweiz etwa.

Da finden sich entwurzelte Bäume, aber auch Teile von Holzbauten, die von Unwettern überrascht wurden. Einige der Hölzer haben so lange im Wasser gelegen, dass selbst Kenner sich schwertun, die Holzart noch zu bestimmen. Jedes Teil ist ein Unikat und erhält von Peter Gebhard eine Bearbeitung, die den Strukturen, den verborgenen Adern oder besonderen Krümmungen nachspürt. Durch Abschleifen, Schmirgeln und Polieren erweckt er die Stücke zum Leben, schafft fließende Übergänge, Durchsichten, erweckt Kraniche oder auch nur organische Formen zum Leben.

Natürliche Bruchstellen

An einigen Stücken erfolgt die Brechung durch unbearbeitete Bruchstellen, die in scharfem Gegensatz zur polierten Ästhetik der Skulptur stehen – wie im richtigen Leben, das durchaus auch Brüche enthalten kann und gerade dadurch seine reife Schönheit erhält. Man möchte am liebsten mit der Hand über das Holz streichen, sich die Kunst haptisch aneignen.

Die Strukturen ziehen den Blick an. Die dunklen Linien seien oft das Produkt des Verfalls, entstanden durch Pilzbefall, erläutert der Künstler. „Wenn die Hölzer erzählen könnten“, sagt er nachdenklich und zeigt die Doppel-, ja Hintersinnigkeit auf. Aber selbst wenn ihr Geheimnis offen wäre, die natürliche Schönheit bliebe dennoch erhalten.