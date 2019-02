Vier Container für die Tal-Schule

Um zusätzlichen Schulraum zu schaffen, hatte der Oberteuringer Gemeinderat im Januar die Anmietung von drei Containern zum Preis von rund 250 000 Euro beschlossen. Nun lag dem Gremium ein Angebot der beauftragten Firma FAGSI vor, zum gleichen Preis anstelle der drei neuen Container vier gebrauchte, grundüberholte und mit 57 anstelle von 55 Quadratmetern etwas größere Räume zum gleichen Preis zu mieten.

Die Anlage besteht aus zwei Etagen von jeweils zwei Räumen, zwischen denen auf voller Länge ein Flur verläuft. Verbunden sind die Etagen durch ein externes Treppenhaus, in dem Platz für eine Garderobe ist. Es ist entgegen der ursprünglichen Planung außerdem vorgesehen, jede Etage mit einem Waschbecken auszustatten. Der Gemeinderat votierte einstimmig für diese Lösung.

Die Container werden voraussichtlich in den Sommerferien angeliefert und dann von der Augustin-Bea-Straße her mittels Kran über das Schulhaus gehoben, wofür etwa zwei Tage mit einer Vollsperrung der Straße gerechnet wird. Als Mietzeit sind 36 Monate ab September 2019 geplant. Verlängerungs- und Kaufoptionen bleiben offen. Schulleiterin Julie Adam bedankte sich beim Gemeinderat. „Wir sind immer an der Kante zum Klassenteiler. Die Zahlen sind eine Gratwanderung. Mit vier Räumen sind wir auf der sicheren Seite.“