Verschnaufpause in Sachen Investitionen

Dank sprudelnder Steuerquellen hat die Gemeinde Oberteuringen im Haushaltsjahr 2018 etwas mehr Geld zur Verfügung. Der Verwaltungshaushalt hat voraussichtlich ein Volumen von rund 10,5 Millionen Euro. Nachdem in den vergangenen Jahren das Mammutprojekt „Lebensraum-Campus-Gebäude“ gestemmt wurde, ist in Sachen Investitionen 2018 erst einmal eine Verschnaufpause angesagt. Mit dem Umbau der Schule steht aber bald wieder ein großes Vorhaben an.

„2018 ist ein Zwischenjahr“, sagt Ralf Messmer. Der neue Bürgermeister von Oberteuringen will in seinem ersten Jahr im Amt zunächst mit dem Gemeinderat und einem Fachbüro ein Grundsatzprogramm erarbeiten, das die Entwicklung der Gemeinde bis ins Jahr 2035 skizzieren soll. Im sogenannten Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) soll festgelegt werden, wie stark Oberteuringen in den nächsten Jahren wachsen soll und welche bauliche Entwicklung dafür nötig sein wird. Von der Jugendarbeit über den Breitbandausbau bis zum Verkehr sollen dabei aber alle Bereiche thematisiert werden. „Wir haben dann ein Handlungsbuch, das wir abarbeiten können“, sagt Meßmer. Bis zum Ende des Jahres soll das Papier fertig sein, deshalb sind für das laufende Jahr nur wenige Investitionen im Haushalt geplant.

Eine Million mehr in der Kasse

Aufgrund der brummenden Konjunktur darf sich Oberteuringen insgesamt auf gestiegene Einnahmen von rund einer Million Euro aus Zuweisungen, Einkommens-, Umsatz-, und Gewerbesteuer freuen. Allerdings werden von der Million durch gestiegene Umlagen (rund 200 000 Euro), sowie ein Mehr an Personalkosten (415 000 Euro) und dem gestiegenen „sächlichen Aufwand“ schon wieder das Gros verbraucht. Laut Bürgermeister bleiben 71 000 Euro Mehreinnahmen übrig. Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Kosten der Gemeinde ausweist, steigt im Volumen von 10,2 auf 10,5 Millionen Euro. Pro Einwohner (4875) gibt Oberteuringen 2156 Euro aus, das sind rund zwei Euro weniger als 2017 (4730/2158).

Der Großteil der neuen Personalkosten hängt mit dem Campus-Gebäude zusammen. Hier wurde mittlerweile ein neuer Drei-Gruppen-Kindergarten in Betrieb genommen. Auch für die neue Mediathek, für Hausmeisterarbeiten und die Reinigung der neuen Gemeinschaftsräume braucht es laut Bürgermeister neue Mitarbeiter. Die Personalkosten betragen insgesamt 3,076 Millionen Euro, was über ein Viertel des Verwaltungshaushaltes ausmacht. Wie das beliebte Angebot des Kulturzentrums Mühle seien auch die neue Mediathek und die neuen Gemeinschaftsräume im Campus freiwillige Leistungen der Gemeinde, sagt Meßmer. Diese würden den Haushalt belasten, „aber wir können sie uns leisten“.

Als Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt sind trotz der guten Konjunktur nur 630 000 Euro eingeplant. Der Vermögenshaushalt weist die geplanten Investitionen der Gemeinde aus. Insgesamt hat er ein Volumen von einer Million Euro und ist damit so klein wie schon seit Jahren nicht mehr (2015: 16 Millionen Euro, 2016: 7 Millionen Euro, 2017: 4 Euro Millionen). Neben dem Bau des Campus (rund 14 Millionen Euro) wurde zuletzt auch die Sporthalle saniert (2,5 Millionen Euro). Zur Finanzierung wurden große Baugebiete erschlossen (Pfaffenberg und Bachäcker) und die Bauplätze verkauft.

Feuerwehr bekommt Fahrzeug

Die größten Ausgaben im Haushalt 2018 entfallen auf ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr (220 000 Euro), den Umbau der Talschule (200 000 Euro), den Aufbau eines Leerrohrnetzes (200 000 Euro) und Grunderwerb (240 000 Euro). Die letzten drei Positionen sind jedoch auf Abruf eingestellt. Denn bei der Schule muss erst über die genaue Vorgehensweise entschieden werden, vielleicht können aber schon Planungsarbeiten beginnen. Auch das Geld für die Leerrohre wird nur dann benötigt, falls kurzfristig Gasleitungen oder etwa Abwasserkanäle gebaut oder saniert werden. Dann würde die Gemeinde sich dranhängen und Leerrohre für das Breitbandinternet mitverlegen. Der Grunderwerb könnte laut Meßmer nötig werden, falls man ein kleines, ergänzendes Baugebiet erschließen möchte. Es gebe diesbezüglich erste Gespräche, aber noch kein Ergebnis. Nur falls alle Mittel abgerufen werden, muss die Gemeinde Schulden in Höhe von 200 000 Euro machen.

Die Neuverschuldung wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich kräftig ansteigen. Denn Oberteuringen hat mit dem Umbau und der Erweiterung der Talschule ein Großprojekt vor der Nase. Rund sieben Millionen Euro lauten die aktuellen Schätzungen der Baukosten. Ein großes Baugebiet soll aber nicht mehr ausgewiesen werden, ein kleines kann die Finanzierung nur teilweise decken. Der Haushaltsentwurf wurde in der letzten Gemeinderatssitzung vorberaten und soll am 12. April verabschiedet werden.

Eckdaten

Verwaltungshaushalt

Volumen: 10,5 Millionen Euro (2017:10,2 Millionen Euro)

Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen: 8,62 Millionen Euro (2017: 7,60 Millionen Euro)

Personalkosten: 3,076 Millionen Euro (26,6 Prozent)

Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt: 630 000 Euro

Vermögenshaushalt

Volumen: 1 Millio Euro

Größte Investitionen: 220 000 Euro (Fahrzeug/Feuerwehr), 200 000 Euro (Planung Talschule), 200 000 Euro (Breitband), 240 000 Euro (Grunderwerb)

Geplante Kreditaufnahme: 200 000 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung: 99 Euro, inklusive Eigenbetriebe (Abwasser 439 Euro, Energie/Verkehr 77 Euro): 615 Euro (Landesdurchschnitt 627 Euro)

Methode: Der Haushalt 2018 wurde von Kämmerer Hansjörg Langegger noch nach der Buchführungsmethode der Kameralistik erstellt. In Oberteuringen wird 2020 auf Doppik umgestellt. Es wurde eine Teilzeitkraft eingestellt, die die Umstellung vorbereitet.