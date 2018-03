An der Adenauerstraße sind am Dienstag gegen 12.20 Uhr zwei entgegenkommende Autos kollidiert. Das teilte die Polizei mit. Möglicherweise war ein 53-jähriger Citroen-Fahrer durch einen Blick auf das klingelnde Handy abgelenkt, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Renault eines 33-Jährigen zusammen, so die Polizei Die Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.