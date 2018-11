Auch am 15. und damit letzten Spieltag der Hinrunde in der Saison 2018/19 gibt es in der Fußall-Kreisliga A2 ein paar interessante Duelle. Von großem Interesse dürfte der Ausgang des rein bayerischen Derbys zwischen der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz und dem TSV Schlachters (Sonntag, 11. November, Sportplatz Hengnau) sein. Vor allem jedoch dürfte die Frage beantwortet werden, wer Tabellenführer SV Achberg zu Beginn der Rückrunde auf den Fersen bleiben wird.

Da gastiert der aktuelle Tabellenzweite TSV Tettnang (27 Punkte) beim wiedererstarkten SV Oberteuringen (26 Punkte), der am vergangenen Sonntag in Lindau bei der Spielvereinigung mit 1:0 als Sieger vom Platz ging. „Oberteuringen ist eine sehr kompakt auftretende und gut organisierte Mannschaft. Für uns wird es eine schwere Aufgabe“, weiß Tettnangs Trainer Mico Susak über den nächsten Gegner zu berichten. Noch nicht ganz aus dem Kopf hat Susak das Weiterkommen im Bezirkspokalwettbewerb beim 5:4-Erfolg über den SV Kressbronn. „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt der TSV-Fußballtrainer im Rückblick. Mit zwei Mann weniger auf dem Platz hatte sein Team gegen den Bezirksligisten die Partie noch drehen können. Torwart Daniel Geibel und Innenverteidiger Marius Wiest stehen Susak aufgrund ihrer Roten Karte am Sonntag ebenso wenig zur Verfügung wie auch der verletzte Abwehrmann Oliver Sprenger.

Thomas Kristen, Coach beim Ligakonkurrenten SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz, geht nach der 1:2-Niederlage Ende der Vorwoche in Eriskirch beim anstehenden Derby gegen den TSV Schlachters von „einem Spiel auf Augenhöhe“ aus. Gegen Eriskirch gerieten seine Spieler durch einen verwandelten Foulelfmeter, den Niklas Schneider an TSV-Urgestein Markus Buhmann verschuldete, auf die Verliererstraße. Zudem fehlte in der SGM-Offensive das „Abschlussglück“, das nun gegen Schlachters zurückkehren soll.