Verein hat gute Nachrichten aus „Shimshal“

Das Schulprojekt Shimshal im Zentrum der vier höchsten Bergmassive Himalaya, Karakorum, Hindukusch und Pamir im Norden Pakistans wurde am 24. November 2002 auf Initiative des Vereins „Shimshal“ mit Sitz in Oberteuringen gegründet. Auch im 16. Jahr danach kann die Initiatorin und Vorsitzende des Vereins, Wilma Rehkugler, bei der Hauptversammlung am Freitag im Hotelrestaurant „Am Obstgarten“ von einer „weiterhin guten Entwicklung“ des Projekts berichten.

Von ihrer jüngsten Reise vom 12. Juli bis 18. August 2017 brachte sie zudem die Genehmigung eines neuen Projekts mit: Vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) wurde der Bau für das geplante Wohnheim in Karimabad, der Hauptstadt der Region Hunzal zugesagt und befindet sich derzeit in der Entstehung. Dort sollen unterstützungsbedürftige Kinder aufgenommen werden, die aus in erster Linie armen oder besonders kinderreichen Familien kommen, um ihnen von dort aus die Möglichkeit zu geben, ein College oder Universität zu besuchen. Immer wieder werde man damit konfrontiert, dass es viele Waisen und Halbwaisen in Shimshal gebe, meinte Rehkugler dazu. Meistens sind es die Männer der Familien, die am Berg als Sherpas oder bei anderen Unfällen ihr Leben verlieren würden.

Hauptversammlungen des Vereins werden wie jedes Jahr im kleinem Mitgliederkreis abgehalten, das hat aber auch seinen Grund, denn: Der inzwischen auf rund 160 Mitgliedern gewachsene Verein hat seinen Sitz zwar in Oberteuringen, die Mitglieder verteilen sich aber deutschlandweit. Dennoch haben sich in diesem Jahr 32 Vereinsmitglieder getroffen und auch der inzwischen 88-jährige, stellvertretende Vorsitzende der Vereins, Klaus Kiehling, hatte sich es nicht nehmen lassen, extra aus Lilienthal bei Bremen anzureisen, um über die Region, Lebensweise und geschichtliches in und um die Gemeinde Shimshal zu berichten.

„Nahezu 16 Jahre sind nun vergangen und aus heutiger Sicht erscheint es wie ein abenteuerliches Unterfangen, dass „kleine Leute“ ein Projekt dieser Größenordnung auf die Beine stellen können“, stellte die Vorsitzende in ihrem Jahresbericht heraus. Mittlerweile sei es ein Beleg dafür, was mit gezielter Hilfe alles erreicht werden kann. Dafür bedankte sie sich für die Unterstützung und Akzeptanz einmal bei den Mitgliedern, aber auch bei den Projektleitern vor Ort, die in den Händen von Wahab und Abbas liegen würden. Natürlich wäre man zur Finanzierung von Lehrern und Schulgeldern für Schüler auf Spenden und finanzielle Unterstützung durch das BMZ angewiesen, meinte sie.

Rund 17 000 Euro seien im vergangenen Jahr – meist von privaten Leuten – an Spenden eingegangen, bemerkte dazu Kassiererin Anneliese Axtmann. Aber auch Spenden durch die Gemeinde Oberteuringen sowie der Aktion der Schwäbischen Zeitung zu Weihnachten unter dem Motto „Helfen macht Freude“ (2250 Euro) seien darin erhalten.

Die Zusammenarbeit mit dem Aga Khan Bildungsservice hätte sich gut entwickelt, denn in den Klassen eins bis zehn werde ein Unterricht auf hohem Niveau geboten. „Die Klassenzimmer sind randvoll“, stellte die Vorsitzende zufrieden fest und versprach, sich bei ihrem nächsten Besuch in Shimshal wieder selbst davon zu überzeugen. Ein genauer Termin ihrer Reise stehe allerdings noch nicht fest. „Ich zolle ihren Leistungen Respekt und bin beeindruckt“, meinte Bürgermeister Ralf Meßmer, der durch seinen Besuch bei der Versammlung einen weiteren Verein in seiner Gemeinde näher kennenlernen durfte.