Einen besinnlichen Ersten Advent haben die Mitglieder der VdK-Ortsgruppe Oberteuringen am Sonntagnachmittag im Gemeindezentrum „Die Post“ gefeiert. Kreisverbandsvorsitzender Oskar Huber ermunterte die Anwesenden zu einem stärkeren Selbstwertgefühl.

Besinnlich und ruhig waren die Ansprachen, Lieder und Geschichten. Dabei wurde gefeiert, wie es früher war. Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Gäste den Erzählungen des Ortsvorsitzenden Richard Weste, seiner Frau, Inge Gose und Pfarrer Robert Müller.

Statt großer Combo sangen die Anwesenden selbst und vorgetragene Geschichten erinnerten an längst vergangene Tage, nicht an die Hektik der heutigen Zeit. Jedoch ging Oskar Huber, VdK Kreisverbandsvorsitzender des Kreises Tettnang- Bodensee, in seiner Ansprache auch auf die heutige Situation ein und die Wirtschaftskrise, die viele schon das ganze Jahr über begleitet.

Weiteres Thema seiner Rede war barrierefreies Wohnen, und er rief mit einem „Wir sind wir“ zu einem stärkeren Selbstwertgefühl auf. (cor)