VCO stellt nur noch eine Mannschaft

Mit Stolz haben die rund 40 Mitglieder des Volleyballclubs Oberteuringen bei der Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Der Vorsitzende des Vereins, Gerd Magino, zeigte sich laut Pressemitteilung angesichts der sportlichen Erfolge und der zahlreichen Vereinsaktivitäten sehr zufrieden, was in den Monaten zuvor wieder auf die Beine gestellt wurde. Die Mitglieder stimmten mehrheitlich dafür, nur noch eine Verbandsmannschaft zu tsellen.

„Wir sind wieder mit zwei Mannschaften in der Freizeitmixedrunde aktiv gewesen und konnten in de der B-Klasse respektable Erfolge erzielen“, sagte Gerd Magino. „Während die eine Mannschaft als Aufsteiger den Klassenerhalt sicherte, spielte das andere Team sogar in der Spitzengruppe mit.“ Damit habe sich der Verein regional sehr gut in dieser Nische des Volleyballsports aufgestellt und dass ein Club hier gar zwei Mannschaften für eine Spielsaison meldet, ist sicher eher die Ausnahme. „All das ist sicher auch deshalb möglich, weil wir uns alle schon viele Jahre kennen und somit vieles sehr reibungslos und im Miteinander funktioniert“, sagte laut VCO der 2. Vorsitzende, Armin Schuff. Laut dem verein ist die Datenschutzgrundverordnung die größte Herausforderung außerhalb des Sportbereichs. Aber auch hier sei der Club dank Spielführer und Kassenwart Dirk Wibben gut vorbereitet.

Dass Volleyball aber mehr als der wöchentliche Sport ist, zeige ein Blick ins Vereinsleben. Dort werde von Winterhütte, Sommerfest, Wochenendausflug oder der Teilnahme am Teuringer Sonntag viel veranstaltet, was die Vereinsmitglieder zusammenbringt. „All das nun seit 38 Jahren und mit vielen langjährigen Mitgliedern. Darauf können wir echt stolz sein“, so Gerd Magino.

Diskussion um Mannschaften

Dass die Jahre aber auch nicht spurlos an den Mitgliedern vorbei ziehen, zeigte sich laut VCO in einer guten Diskussion in der Hauptversammlung zur Frage, wie viele Mannschaften in der kommenden Saison spielen sollen. So nehmen einerseits berufliche Beanspruchung zu und mit fortschreitendem Alter auch die Verletzungen. Das könne auch zu Engpässen an den Spieltagen führen. Andererseits will der VCO allen Spielinteressierten ein sportliches Zuhause geben und entsprechende Angebote machen.

Eine oder zwei Mannschaften, das war die große Frage. Nahezu einstimmig sprachen sich die Mitglieder zunächst für eine Mannschaft aus, die durch eine sogenannte Turniermannschaft ergänzt wird. Oder bei Bedarf für ein zweites Team, wenn neue Mitglieder gewonnen werden, die immer willkommen seien. Demnach startet der VCO in ein neues Kapitel seiner Vereinsgeschichte Nach einigen Wochen in der Halle freut man sich auf eine sonnige Beachvolleyballzeit im Sand.