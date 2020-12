Unbekannter Mann spricht Kinder an

Wie Polizei die Polizei berichtet, sind am 24. Dezember gegen 16.30 Uhr, auf einer Spielwiese in der Oberteuringer Beethovenstraße Kinder von einem unbekannten Mann angesprochen wurden. Bereits zwei Tage zuvor soll der Unbekannte im dortigen Bereich aufgefallen sein. Der Mann entfernte sich über einen Feldweg vom Mozartweg in Richtung Stadel. Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, schwarze schulterlange lockige Haare und Drei-Tage-Bart. Der Mann trug eine blaue Jacke mit schwarzem unbekannten Markenemblem auf Brusthöhe. Er hat Deutsch gesprochen. Bislang haben die Befragungen von möglichen Zeugen keine Hinweise ergeben.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei in ihrem Bericht: „Bitte halten Sie sich mit Spekulationen zu solchen Vorfällen, insbesondere in den sozialen Medien, zurück. Sonst kursieren innerhalb kurzer Zeit immer mehr Gerüchte, alte Vorfälle werden aufgewärmt, völlig falsche Tipps an Eltern weitergegeben, die vermeintlich die Kinder schützen sollen. Melden Sie stattdessen solche Sachverhalte der Polizei.“