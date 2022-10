Unbekannte stehlen Nägel aus Pfarrhaus-Tür

Unbekannte Langfinger sind am Pfarrhaus in Oberteuringen am Werk gewesen. Wie die Polizei mitteilt hat es zwischen dem 20. September und dem 4. Okotber einen Diebstahl im Bereich des Pfarrhauses und der Kirche am Sankt-Martin-Platz gegeben. Unbekannte klauten demnach zahlreiche geschmiedete Nägel aus einer Türverzierung des denkmalgeschützten Pfarrhauses. Zudem sind laut Polizei eine Türklinke des Eingangstores zum Kirchenvorplatz und diverse Holzstämme für den Gottesdienstschmuck entwendet worden. Die Beamten suchen nun Zeugen, die etwas zur Tat, den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts sagen können. Wer etwas weiß, soll sich unter Telefon 07541 / 7010 an die Ermittler wenden.