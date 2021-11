Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Friedrich-Schiller-Straße in Oberteuringen am Donnerstag zwischen 16.15 und 19.15 Uhr hat die Polizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hebelten laut des Polizeiberichts in Abwesenheit der Bewohner ein Fenster auf, schlugen ein weiteres ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Die Täter entwendeten mehrere hochwertige Gegenstände, unter anderem ein E-Bike, eine Drohne, Markenkleidung und Schmuck.

Der angerichtete Sach- und Diebstahlschaden dürfe im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541 / 701 0 an die Ermittler zu wenden.