Unbekannte brechen in Baustelle ein

In der Nacht zum vergangenen Samstag sind unbekannte Täter in einen Rohbau in der Benzstraße in Neuhaus eingedrungen und haben daraus Baumaschinen von Handwerkerfirmen und diverse Baumaterialien im Gesamtwert von mehr als 10 000 Euro entwendet.

Den Unbekannten fielen dabei unter anderem mehrere Bohrhammer und Schlagbohrschrauber der Marken Hilti und Makita sowie ein Hilti-Schlitzgerät in die Hände. Außerdem nahmen die Einbrecher einen Festo-Langhalsschleifer, einen Festo-Sauger, eine Makita-Pendelhubstichsäge sowie mehr als 50 Jalousie-Taster und Steckdosen der Marke Jung mit.