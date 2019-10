Uli Boettcher präsentiert seine vielen Ichs vor ausverkaufter Mühle

Wenn Uli Boettcher nach Oberteuringen kommt, ist das wie ein Heimspiel. So auch am Freitagabend, als er mit seinem neuen Programm „Ich bin Viele...eine Reise durchs Uliversum“ in der ausverkauften Mühle gastiert hat. „Das ist mein Oberteuringen, so wie ich es kenn’. Mein Wohnzimmer ist mir fremder als die Mühle“, hat er die vielen Zuhörer begrüßt und ob dieser Liebesbekundung sofort stürmischen Beifall geerntet.

Man kennt den schwäbischen Kabarettisten, seit er vor Jahrzehnten das oberschwäbische Publikum mit „Romeo und Julia“ begeistert hat. „Ich bin Viele“, erklärt er den seltsam klingenden Titel, und meint alle Persönlichkeiten, die in ihm stecken. „Ich bin kein Choleriker, aber ich habe ihn in mir – an der Tankstelle.“ Immer lauter werdend, führt er vor, wie er in Rage gerät, wenn ein Dackel so an der Tanksäule steht, dass man nicht mehr vorbeikommt.

Genaue Beobachtungsgabe

Uli Boettcher beobachtet genau, bringt es auf den Punkt und liefert Situationen, die man nicht nur kennt, sondern in denen man sich auch wiedererkennt. Das kommt an. Auch seine entwaffnende Offenheit, wenn er bekennt, sein neues Programm stehe noch auf etwas wackeligen Füßen. Als er es im Juli in Kressbronn vortrug, war er gesundheitlich angeschlagen und wirkte angestrengt – am Freitagabend in der Mühle federt ein dynamischer Uli Boettcher über die Bühne und hat den Saal voll im Blick.

Wehe dem, der zu spät kommt, das geht schon gar nicht. Natürlich will er wissen, warum. „Arbeit an der Theke“, antwortet der Gerügte vom Mühleteam, der unten noch zu tun hatte, und Boettcher kommentiert: „So nennt man das jetzt, wenn man vom Bier nicht wegkommt!“ Gleich darauf zählt er seine diversen Ichs auf: Ehemann, Sohn, Neffe, Vater, Freund, Nachbar, Politiker, Philosoph, Besserwisser, Klugscheißer und natürlich Familienunterhaupt. Als die Kinder noch klein waren, habe er ihnen immer gesagt, dass sie das tun sollen, was die Mama sagt. Da sind ihm die Lacher gewiss. Er plaudert ungeniert aus, wie er als guter Shopper leidet, wenn dann doch die Frau bestimmt, was wirklich gebraucht wird.

Immer wieder steuert er auf einen Höhepunkt zu. So entsteht vor den Zuhörern ein plastisches Bild des ungeliebten Nachbarn, eines Machos mit Hang zu Mädchen und rotem Testosteron-Ferrari. Im Albtraum nach der Einladung darf man den Kotzbrocken mit Sonnenbrille lebensecht erleben: „I kenn mi aus mit Fraue, i woiß, wia Fraue ticket.“ Eine kurze Schnaufpause, schon folgt die nächste Assoziationskette. Erbtante Ingeborg ist dran, die kein Blatt vor den Mund nimmt. „Wie viel Sex in der Woche?“, fragt er sie – ein Thema, das immer gut ankommt. Die Tante sagt offen die Wahrheit. Man sollte Menschen in einem gewissen Alter eben nicht unterschätzen. Nach einer Stunde kommt die Pause zum Verschnaufen und zum Zugeben: Uli Boettcher live ist eben doch besser als ein Abend vor dem Fernseher.

Danach greift er ins Alltagsleben, ist Schwager, ungeschickter Handwerker, Prokrastinierer, sprich einer, der alles aufschiebt. Eines ist sicher: Wenn Uli Boettcher das nächste Mal in die Mühle kommt, ist sie wieder ausverkauft, egal, was er mitbringt.