Trio Toccata spielt in St. Martin „Very British“

Mit einem festlichen Konzert unter dem Motto „Very British“ sind die drei Musiker Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Patrick Brugger (Orgel) am Samstag, 29. September, in der katholischen Kirche St. Martin in Oberteuringen zu hören. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Unter Ihrem neuen Namen „Trio Toccata“ und einem neuen themenbezogenen Konzertprogramm mit typisch englischer Musik aus verschiedenen Epochen, feiern die drei Musiker ihr mittlerweile fünfjähriges Bestehen und versprechen dem Publikum einen besonderen Hörgenuss. So erklingt neben barocken Werken von John Stanley, Henry Purcell und Maurice Green auch Musik von Sir Edvard Elgar und Hubert Parry in romantischer und impressionistischer Tonsprache.

Nach fünf Jahren gemeinsamen Musizierens und einem Studium, das alle drei an der Musikhochschule in Stuttgart absolviert haben, zeichnen sich ihre Konzerte laut Veranstalter insbesondere durch perfektes Zusammenspiel und einem abwechslungsreichen und klangfarbenreichen Konzertprogramm aus. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten.