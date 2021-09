Trachtenkapelle Oberteuringen gibt Open-Air-Frühschoppenkonzert

Der Musikverein Oberteuringen spielt am Sonntag, 5. September, unter der Leitung von Fabian Zürn wieder ein Frühschoppen-Konzert - das erste seit zwei Jahren, wie die Kapelle in der Ankündigung schreibt. Die Veranstaltung beginnt am um 11 Uhr - allerdings nur bei guter Witterung.

Veranstaltungsort ist wieder der Pfarrgarten im Zentrum von Oberteuringen, der sich in den vergangen Monaten bei den Abendkonzerten bewährt hat. Neu ist, dass die Frühschoppen-Besucher die Sitzgelegenheiten nicht mehr selbst mitbringen müssen, denn es stehen Biergarnituren bereit. Außerdem werden Getränke zum Verkauf angeboten. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Sitzplätze wird um Voranmeldung per E-Mail an 1.vorstand@mvoberteuringen.de gebeten. Es gelten die bekannten Regeln: Kontakterfassung, Masken, und entsprechende 3G-Nachweise.