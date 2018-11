Träume von Andalusien, von Sonne und Meer

In unserer lauten Welt ist der Auftritt des Duos „Dos Mundos“ am Samstagabend in der Mühle zur wahren Labsal für Ohren und Gemüt geworden. Auch Melanie Muñoz und Paddy Brohammer benutzen Mikrofone, doch nur so verstärkt, dass ein Pianissimo ein Pianissimo bleibt, dass Zärtlichkeit und Romantik die Zuhörer erreichen und berühren.

„Dos Mundos“, das sind zwei Welten: die Andalusierin Melanie Muñoz und Paddy Brohammer aus Singen. Seit bald 19 Jahren singen und spielen sie als Duo und seit 16 Jahren sind sie verheiratet. Auch die beiden Töchter singen schon mit Begeisterung mit, aber sie sind daheim in Tuttlingen geblieben. In seinem Programm „Aficionados“, das sind begeisterte Fans, bleibt das Duo in Melanies spanischer Welt und lädt gemeinsam zu einer Reise durch Spanien, zu Menschen und Orten, die ihnen wichtig sind.

Nicht altbekannte Ohrwürmer wie „La Paloma“ oder „Besame mucho“ bringen sie mit, sondern Lieder, die von der andalusischen Heimat, von Gitanos, vom alten Dörfchen singen, von Träumen von Sonne und Meer, darunter Cover-Songs, aber auch viele eigene, in denen Melanie Muñoz von dem singt, was ihr am Herzen liegt: von Freiheit, von fröhlichen Abenden in Gesellschaft, von „esos buenos momentos“, jenen guten Momenten der Kindheit, von der Erinnerung an vergangene Zeiten voller Unschuld, die die erwachsene Frau geprägt haben, aber auch von der Schönheit der Farben, der Natur.

Melanie Muñoz singt, ihr Mann singt immer wieder begleitend mit, beide spielen Gitarre, sie singt auch mal am Keyboard, er spielt auch mal die „Blues Harp“, die Blues Mundharmonika. Die Lieder sind stimmungsvoll, sie singen von Träumen und von der Sehnsucht, von Wurzeln, die im Herzen wachsen, von der Hitze des Sommers im „pueblito viejo“, im alten Dörfchen ihrer Heimat: „In deinen kleinen Häusern floss meine Jugend“. Damit auch Zuhörer, die die spanische Sprache nicht verstehen, den Liedern folgen können, singen sie auch mal zweisprachig oder sie geben die Übersetzung vor, so dürfen alle den Melodien des Meeres lauschen, „escuchar las melodías del mar“. Auch wo nicht übersetzt wird, verrät ihre facettenreiche, weiche, zärtliche Stimme, wovon sie singt.

Voller Temperament erzählt sie aus ihrer Heimat, erzählt er von seinen Eindrücken in der spanischen Familie, vom Leben mit den verschiedenen Mentalitäten. Dann plaudert sie charmant von ihrem andalusischen Großvater, dem Flamencosänger und -tänzer, dessen Blut sie geerbt habe, und singt voller Intensität ein Flamencolied. Voller Leidenschaft singt sie auch ein Anti-Kriegslied, das alle Schönheit aufzählt, die der Krieg nicht kennt: „Para la guerra nada“. Mit einem tief berührenden Marienlied endet das offizielle Programm, dem sie ein von Herzen kommendes „gracias a la vida“ – danke für das Leben – folgen lassen. Zum Weinen schön ist zuletzt das „Cucurru paloma“ der Mariachis. Bleibt nur die Frage: Wann kommen die beiden wieder?