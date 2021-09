Totalschaden, aber Fahrer ist unverletzt

Glück im Unglück hat laut Polizei ein 27-jähriger Opel-Fahrer gehabt, als er am Donnerstag gegen 12.15 Uhr bei Bitzenhofen auf der K 7736 einen Unfall hatte. In einer unübersichtlichen Kurve kam er von der Straße ab und fuhr in einen Graben, wo er nach wenigen Metern gegen einen größeren Stein prallte und zum Stehen kam. Am total beschädigten Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 3000 Euro Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr beseitigte an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe.