Tischtennisteam des SVO öffnet Tür zum Aufstieg

Mit einem klaren 9:3-Sieg gegen SC Markdorf I hat sich Oberteuringen zwei Spieltage vor Ende der Saison den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Tischtennis-Bezirksklasse gesichert. Jetzt muss nur noch das Spiel gegen Ettenkirch II gewonnen werden, dann kann man sich entspannt zurücklehnen und den Verfolger Langenargen II beobachten. Langenargen hat noch drei Spiele zu bestreiten, kann bei drei Siegen noch an Oberteuringen vorbeiziehen und den direkten Aufstieg schaffen. Sollte sich jedoch Langenargen eine Niederlage leisten und Oberteuringen gewinnt sein Spiel gegen Ettenkirch, ist Oberteuringen direkter Aufsteiger in die Bezirksklasse. Für Spannung in der Spitzengruppe der Kreisliga A ist also gesorgt.

Dass Markdorf ein gefährlicher Gegner ist und auf allen Positionen punkten kann, zeigte sich schon bei den Eingangsdoppeln. Das Paradedoppel von Oberteurigen, Baur-Strobel, kam überhaupt nicht mit der offensiven Spielweise von Markdorf zurecht und verlor zur Überraschung klar mit 1:3. Der Stich saß, doch Oberteuringen zeigte, was an Team-Spirit in der Mannschaft steckt, denn jetzt kam es auf jeden einzelnen Spieler an. Die nächsten beiden Doppel Alisch-Jeck und Rose-Ziegler holten die 2:1 Führung, Erwin Baur verlor überraschend gegen den an diesem Tag besten Markdorfer Spieler, Wolfgang Thum, neuer Spielstand 2:2. Nacheinander punktete Oberteuringen, Alisch und Jeck gewannen die wichtigen Spiele in dem starken mittleren Paarkreuz, Ziegler und Rose legten nach und schafften eine klare 8:2 Führung. Markdorf konnte noch den dritten Spielpunkt erringen, aber den Endstand zum 9:3 Sieg für Oberteuringen setzte Harry Alisch. Damit ist der Relegationsplatz geschafft und ein sportlicher Erfolg gesichert.

SV Oberteuringen III hat gegen den TSV Eschach II mit 9:1 gewonnen. Damit hat die Mannschaft einen sicheren Platz im Mittelfeld und kann den letzten drei Spielen entspannt entgegensehen.