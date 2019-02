Thomas „Froggy“ Fröschle räumt mit Legenden auf

Mit der Einladung des Stand-up-Komikers Thomas Fröschle hat das Oberteuringer Mühleteam am Freitagabend den Besuchern einen erstklassigen Comedyabend mit vielen Lachmomenten geboten. Der Künstler, der schon mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde, hat in seiner Laufbahn als Komiker nicht an Frische und Originalität verloren und brachte die voll besetzte Mühle zum Lachen.

Seine Pointen zog er aus alltäglichen Absurditäten, die unter dem Motto „Ende Legende“ standen, wie auch sein Programm an diesem Abend hieß. Ende mit den Täuschungen, Ende mit den Mythen und Ende mit den Tricks.

„Es ist mein erstes Mal in Oberteuringen“, sagte der aus Stuttgart kommende Fröschle und erzählte von den Mythen, die seit Jahren kursierten. Eine davon sei, dass der Mensch nur zehn Prozent seines Gehirns benutze. „Das ist für manche hochgegriffen“, schob der Komiker seine Pointe nach, unspektakulär in einem Beisatz. Das Publikum lachte. Fröschle zeigte auch, dass er sich selbst auf die Schippe nehmen kann und mimte ein Einchecken an einem französischen und amerikanischen Flughafen nach. In perfektem Französisch sprach er die Begrüßungsformel des Bodenpersonals nach und fing an zu stammeln, als es an Fröschle ging. Großes Problem sei das „ö“ und das „sch“ in seinem Namen.

Bei den Amerikanern sei es einfacher, die hätten kurzerhand Thomas Froggy daraus gemacht. Dass seine Karriere als Zauberer und Magier anfing, verheimlichte der Comedian dem Publikum nicht und zeigte bei seiner Keks-Nummer in Zeitlupe den Trick des Verschwindens. Eine Täuschung, die mit dem richtigen Timing gut funktioniere. Täuschung gebe es auch bei den Push-up BHs und natürlich in der Liebe. „Es gibt auch Romantik, gerade im Internet“, sagte Fröschle, der von seiner Internetromanze erzählte, und dass er stolz sei, so viele Anfragen per E-Mail zu bekommen. Viel Ironie steckte hinter den Gags, auch als er von der Fachzeitschrift sprach und das Goldene Blatt in der Hand hielt. Jedoch besaß Thomas Fröschle das Talent, nie zu sehr die Ironie zu überziehen, weder im Tonfall, noch in der Mimik. In seiner eher zurückhaltenden Art wirkte er stets authentisch und ließ den Zuhörern Raum, Gedanken selbst zu Ende zu führen. Vielleicht ist gerade dies das Geheimrezept seines feinen Humors. Die Geschichten, mit denen er das Publikum in seiner Show unterhielt, waren Geschichten wie sie das Leben schreibt. Besonders unterhaltsam war der Part, in dem er Schlager von Roland Kaiser mit selbst erfundener Zeichensprache visualisierte, die ein bisschen an den englischen Komiker Mr. Bean erinnerte. Hier merkte man: Fröschle kann das Publikum auch ohne Worte zum Lachen bringen. Als die Zuhörer den Comedian mit anhaltendem Applaus belohnten, ließ er es sich nicht nehmen, einige Zaubertricks zu zeigen, um sich dann unter tosendem Beifall zu verabschieden.