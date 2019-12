„Theater mit der 13“ begeistert 99 Kinder in der Mühle

Allen Befürchtungen wegen einer Konkurrenzveranstaltung zum Trotz sind am Sonntagnachmittag 99 kleine und große Besucher in den Saal in der Mühle gekommen, um das weihnachtliche Kinderstück „Marias kleiner Esel“ des „Theaters mit der 13“ zu sehen. Auffallend viele Väter nutzten die Gelegenheit, ihre Kinder in ein Kindertheater zu führen, und haben einen guten Griff getan, kein Wunder bei der sorgsamen Auswahl durch das erfahrene Mühleteam.

Gabriele Sponner und Bernd Kohlhepp haben 1985 das „Theater mit der 13“ gegründet, das als reines Gastspieltheater auf kleine Bühnen, in Schulen oder Kindergärten kommt. Gabriele Sponner war auch in Oberteuringen dabei, zusammen mit Sophia Müller und Handpuppen ging’s auf die Reise zur Krippe. Dunkel war der Raum vorne, auf dem Podest stand ein Tisch mit einigen Koffern, die geöffnet die passende Kulisse für Nazareth, die Schlafhöhle unterwegs und zuletzt für die überlaufene Stadt Bethlehem und den Stall auf dem Feld bildeten.

„Schön langsam, hier wird nicht mehr gerannt“, hieß es, bevor es losging, und die Kinder nahmen sehr artig ihre Plätze ein. Am Ende durften sie die Kulissen aus der Nähe betrachten, „aber nur mit den Augen“. Sie folgten so brav wie das kleine Eselchen, das Josef für seine hochschwangere Frau kaufen will, weil der Weg nach Bethlehem sehr beschwerlich zu werden verspricht. Zuerst ist es noch recht störrisch, ein echtes Eselchen, und schmutzig dazu, doch unter Marias Händen wird es ganz zahm und flink. Die Autorin Gunhild Sehlin hat in ihrer 2007 erschienenen Weihnachtslegende, die dem Spiel zugrundeliegt, die dichterische Freiheit genutzt, die Reise mit netten Details auszuschmücken. Da wittern zwei Räuber einen guten Verdienst, werden aber angesichts des Paars auf dem Eselchen lammfromm. Als sie an der Krippe ankommen, können die Tiere alle reden, Schafe versprechen dem Jesuskind einen Pelz, auch der Esel, der fast zu schnell vom dreckigen, aufmüpfigen Tier zum artigen wird, genießt den Anblick des Kindleins. Maria hat ihn mit ihrem Charme völlig umgedreht, gestreichelt, gestriegelt und gelobt und die Kinder freuen sich. Dass sie das ganze Stück über voll bei der Sache sind, spricht für die Qualität.

Gabriele Sponner und Sophia Müller arbeiten mit Handpuppen, verkörpern Josef und Maria, denken sich in die Rolle des erzählenden Eselchens, der Räuber und anderer Figuren am Weg. Fast zum Fürchten, wie sie mit dunkler Kappe und mächtigem Schnauzer als Bilderbuchräuber agieren. Lange noch werden die Kinder von diesem Theaternachmittag erzählen.