Teuringer Wirtschaft will sich im Herbst präsentieren

Nach dreijähriger Pause veranstaltet die Teuringer Wirtschaft am 18. September im Gemeindegebiet Oberteuringen unter dem Motto „Bunte Welt“ wieder eine große Leistungsschau. Für den 1999 gegründete Verein „Teuringer Wirtschaft“ mit derzeit 54 Mitgliedern ist dies die neunte Leistungsschau. Seit Anfang des Jahres laufen trotz des plötzlichen Todes des ersten Vorsitzenden Jürgen Mehr die Vorbereitungen. Allen Vorstandsmitgliedern war es ein großes Anliegen, die begonnen Vorbereitungen im Sinne von Jürgen Mehr weiterzuführen und die Leistungsschau wieder zu einem besonderen Event in Oberteuringen zu machen. Egal, um welchen Bereich es sich handelt, es wird wieder vieles für Familie und Freizeit, Gesundheit, Genuss und Wohlbefinden, Bauen und Wohnen in den unterschiedlichsten Facetten geboten, versprechen die Veranstalter.

Bereits jetzt haben sich über 30 Gewerbetreibende als Aussteller der Leistungsschau angemeldet. Ausstellungsflächen werden wie bisher der große Saal im Gasthaus Post und der St. Martin Platz vor dem Rathaus in Oberteuringen sein. Einige Firmen werden sich vor Ort an ihrem Betriebssitz in Bitzenhofen, Neuhaus, Hefigkofen und Oberteuringen vorstellen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit regionalen Künstlern, Musikern, Vereinen und Kinderattraktionen soll geboten werden.

Wer sich als Aussteller bewerben will, kann dies per E-Mail an info@teuringer-wirtschaft.de tun. Anmeldeschluss ist der 17. Juni 2022.