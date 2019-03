Teuringer Wirtschaft plant große Leistungsschau

20 Jahre alt wird die „Teuringer Wirtschaft e. V.“ dieses Jahr. Auf 10. Juni 1999 datiert die Satzung den offiziellen Beginn des Gewerbevereins in der Rotachgemeinde. Auf Leistungsschauen und Informationstagen präsentieren sich die Mitglieder seither nach außen. Auch zum Jubiläum ist in diesem Jahr eine Leistungsschau geplant.

Wie jeder Verein lebt auch die Teuringer Wirtschaft vom besonderen Engagement einzelner, die auf das Zusammenwirken vieler bauen können. Jürgen Mehr wurde 2016 zum Vorstand gewählt. Seitdem kamen 15 bis 20 neue Mitglieder hinzu, so genau ist diese Frage auf die Schnelle an der Mitgliederversammlung nicht zu beantworten. Momentan zählt der Verein 46 Betriebe, zu denen Gewerbetreibende, Handwerker und Dienstleister gehören. Zahlreich sind die Aktivitäten, die der Vereinsvorsitzende für das vergangene Jahr auflistet. Informationsveranstaltungen zu Digitalisierung und Datenschutz, Beteiligung an Aktionen in der Gemeinde, Betriebsbesichtigungen des Camping-Ferienhofs Kramer und des Sanitärbetriebs Keller, eine gemeinsame Weinprobe beim Weingut Herzog von Württemberg in Friedrichshafen sowie ein Jahresabschlussessen in der Mühle mit anschließendem Kulturprogramm zeugen vom regen Vereinsleben.

Der Bericht von Kassierer Gerhard Janke fällt kurz und knapp aus: die Einnahmen lagen mit 5068 Euro rund 1360 Euro über den Ausgaben, der Kassenstand betrug am Jahresende 11 530 Euro. Eine Veränderung gibt es bei den Beisitzern: Kassenprüferin Felicitas Winterhalter wird mit einem Blumenstrauß in den Mutterschutz verabschiedet. Personell, finanziell und ideenreich ist der Verein „Teuringer Wirtschaft“ gut gerüstet für das Jubiläumsjahr 2019. Die Leistungsschau soll aus Anlass des 20-jährigen Vereinsgeburtstages größer und umfangreicher gestaltet werden als bisher. Bürgermeister Ralf Meßmer hebt die intensive gewerbliche Zusammenarbeit in Oberteuringen hervor, er lobt die Programmgestaltung über das ganze Jahr und betont: „Es steht etwas Großes bevor mit der Gewerbeschau, der Verein hat’s verdient, dass alle Gewerbetreibenden mitmachen.“ Die Gemeinde sei bereit, die Gewerbebetriebe zu unterstützen, wo es gehe. „An der Gewerbesteuer wird nicht gedreht. Wir haben ein offenes Haus, da dürfen Sie kommen.“

Am 8. September lädt die Teuringer Wirtschaft von 10 bis 17 Uhr Interessierte aus nah und fern unter dem Motto „Bunte Welt“ dazu ein, einen spielerischen, unterhaltsamen und informativen Tag für die ganze Familie mit den Handel- und Gewerbetreibenden zu verbringen. Die bisherigen Standorte im Gemeindezentrum „Die Post“, auf dem Franz-Roth-Platz und auf dem St.-Martinsplatz werden um das Gewerbegebiet Hefigkofen-Neuhaus erweitert. Ein Shuttlebus wird eingerichtet, der Parkplätze und Kernort mit dem Außenbezirk verbindet und mit dem Landratsamt konnte für diesen Tag bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung im betroffenen Bereich der B 33 auf Stundenkilometer sowie eine Fußgängerampel vereinbart werden. Der Ihse-Festplatz soll als Platz der Begegnung dienen. Jürgen Mehr berichtet von neun Zusagen zum jetzigen Zeitpunkt, die Standgebühren im Außenbereich liegen für Mitglieder bei 280 Euro, in der „Post“ bei 330 Euro. Für Nichtmitglieder fallen jeweils 100 Euro mehr an, ein Betrag, der exakt dem Jahresbeitrag entspricht, den der Verein erhebt.

Der Verein ist offen für weitere Mitglieder und für Interessenten, die sich und ihr Unternehmen an der Leistungsschau vorstellen möchten. Für die gastronomische Versorgung sorgen Betriebe und Vereine, Kindervergnügungen stehen auf dem Programm und sogar die Gemeindeverwaltung macht sich mit dem „Tag des offenen Rathauses“ gläsern. Die genaue Planung wird in den kommenden Wochen erfolgen.