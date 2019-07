Teuringer Sonntag kommt ins Schwabenalter

Zum 40. Teuringer Sonntag wollen sich die 13 beteiligten Vereine, Einrichtungen und die Gemeinde am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, auf dem St.-Martin-Platz ganz besonders ins Zeug legen: So bieten sie neben dem gemütlichen Beisammensein bei einer Mischung aus Blas- und Unterhaltungsmusik und einer Vielfalt an Speisen und Getränken noch einige neue vielversprechende Programmpunkte. Los geht es am Samstag in diesem Jahr schon um 16 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Ralf Meßmer.

Musikalisch begleitet wird dieser von der Jugendkapelle Oberteuringen. Anschließend folgen die erstmals durchgeführten Teuringer Gaudispiele.

Startschuss am 8. September 1979

Eigentlich wäre das schon der 41. Teuringer Sonntag, doch anlässlich der 1250-Jahr-Feier im Jahr 2002 fand das traditionelle Ereignis einmal nicht statt.40 Jahre Teuringer Sonntag gestattet auch einen kleinen Rückblick in die Chronik. Im Mitteilungsblatt Nummer 35 der Gemeinde Oberteuringen vom 8. September 1979 war – damals noch mit Schreibmaschine geschrieben – eine Einladung von Bürgermeister Franz Xaver Kreuzer zu lesen, an diesem Wochenende eine gemeinsame Veranstaltung durchzuführen. „Es macht einen guten Sinn, wenn wir, verstreut auf unsere Dörfer, uns einmal zusammensetzen, um uns miteinander und aneinander zu erfreuen. Wir sind eine Gemeinschaft, die wir aber spürbar und erfahrbar machen müssen“, so seine Idee, die dann umgesetzt wurde und sofort Anklang fand.

Auf dem St.-Martin Platz – damals waren da noch kein Rathaus und kein Kindergarten – wurde am Samstag mit dem Bieranstich mit musikalischer Begleitung der Bauernkapelle Oberteuringen der erste Teuringer Sonntag eröffnet. Mit dem Traum-Teppich-Theater wurde der Schwank „Kälberbrüten“ von Hans Sachs aufgeführt. Musikalisch ging es anschließend mit der Bauernkapelle in den Abend. Der Sonntag wurde wie heute mit einem Gottesdienst eröffnet, dem sich der Frühschoppen mit der Trachtenkapelle und der Chorgemeinschaft anschloss. Die Besucher konnten sich anschließend einer Tennisdemonstration des örtlichen Tennisclubs oder dem Punktspiel der Damenfußballmannschaft des SV Oberteuringen gegen Schlachters beiwohnen. Zum Ausklang spielten die Trachtenkapelle und die Red Rivers, eine Band aus Musikern der Trachtenkapelle.

Nach dem Gründer Franz Xaver Kreuzer und seinem Nachfolger Karl-Heinz Beck wird Ralf Meßmer mit seinem Bieranstich den Beginn des Schwabenalters des Teuringer Sonntags einläuten. Allerdings in diesem Jahr bereits um 16 Uhr.

Danach sollen anlässlich des Jubiläums Gaudispiele von Vereinen und Einrichtungen folgen – ausgefallene Ideen werden dabei mit Spannung erwartet. Musikalisch geht es dann ab 20 Uhr mit der Band Bodensee Power weiter. Nach dem Ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr in der Kirche trifft sich die Festgemeinde zum Frühschoppen mit der Trachtenkapelle auf dem St.-Martin-Platz.

Den weiteren Verlauf des Tages gestalten der Schulchor der Teuringer Talschule, der Jugendtreff Oberteuringen mit einem Luftballonwettbewerb sowie die Original Stehgreifler. Wie immer werden die beteiligten Vereine für das leibliche Wohl der Besucher sorgen und auch für die Kleinen gibt es genügend Möglichkeiten, sich austoben zu können.