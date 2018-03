Teuringer Männergesangsverein plagen Nachwuchssorgen

Der Männergesangsverein Oberteuringen hat große Nachwuchssorgen, auch die Finanzierung des Vereins macht Probleme. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung deutlich, sogar eine Auflösung des Chors oder eine Zusammenlegung mit dem Männerchor Kluftern wird in Erwägung gezogen.

Mit einer kleinen gesungenen Liedauswahl – unter der musikalischen Leitung von Istvan Boldizar- eröffnete der Männergesangsverein Oberteuringen am Freitagabend seine Jahreshauptversammlung im Adler in Hefigkofen. Der erste Vorsitzende Bernhard König war in seiner Begrüßung voll des Lobes über die Zusammenarbeit mit dem jungen Dirigenten Istvan Boldizar, welcher seit 2015 den Chor erfolgreich leitet.

Dennoch kam der erste Vorsitzende nicht umhin auch gleich die Konfliktthemen zur Sprache zu bringen: den mangelnden Nachwuchs und die Finanzierung des Chores respektive des Dirigenten. Dass dieses Thema die Sänger sehr beschäftigt, wurde im Verlauf der Sitzung deutlich. Doch zunächst wusste der Schriftführer Werner Rothacher über viel Positives des vergangenen Jahres zu berichten. Als Höhepunkt des Vereinsjahres wurde der dreitägige Ausflug nach Südtirol und die traditionelle Maiwanderung genannt, aber auch die Mitwirkung am Teuringer Sonntag mit der jährlichen Tombola welche mit ihren Einnahmen am Losverkauf wesentlich zur Finanzierung des Vereins beiträgt.

Anschließend richtete der Chorleiter Istvan Boldizar das Wort an die Anwesenden und dankte „seinen Chormännern“ für ihre aufopfernde Bereitschaft und im Besonderen für ihre Unterstützung beim Jubiläumskonzert in Kluftern im April. Natürlich sieht auch er das Problem des Nachwuchsmangels, dennoch zeigte er sich hoffnungsvoll was die Zukunft anbelangt. Nicht ganz so optimistisch war Kassier Helmut Miess, der die finanzielle Zukunft des Vereines als eher düster darstellte. Die größte Einnahmequelle durch die Tombola am Teuringer Sonntag sei mangels Mitglieder so nicht mehr durchführbar und somit auch die Finanzierung des selbständigen Dirigenten in Frage gestellt. Dazu entbrannte bei Punkt Verschiedenes auch unter den Mitgliedern eine Diskussion und bei so manch einem Chormitglied kam viel Frustration zum Vorschein. Mit zwölf aktiven Mitgliedern und bei manch einer Probenbeteiligung mit drei Sängern wurde der Ruf nach Auflösung des Chores laut, da vereinzelte Mitglieder dem Verein – ohne weiteren Nachwuchs – keinen weiteren Fortbestand einräumten.

Fusion mit Kluftern angedacht

Der Chorleiter machte den Vorschlag zu einer Fusion mit dem Männerchor Kluftern, den die gleichen Sorgen plagten. Bei diversen gemeinsamen Auftritten im vergangenen Jahr hatten schon die ersten Annährungsversuche stattgefunden und es kam zu Sympathiebekundungen auf beiden Seiten. Er stellte das Ultimatum bis Juli diesen Jahres ansonsten würden wohl beide Chöre zerbrechen. Dieser Vorschlag stieß unter den Mitgliedern auf breite Zustimmung. Der erste Vorsitzende Bernhard König versprach bei einer der nächsten Chorproben darüber ins Detail gehen und das Gespräch mit den Vorständen aus Kluftern zu suchen. Der Vorstand, welcher einstimmig entlastet wurde, wurde auch in derselben Form wieder in seinem Amt bestätigt.