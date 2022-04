Teuringer Johle ehren langjährige Vereinsmitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Oberteuringen e.V. Teuringer Johle fand am Freitag, 22. April im Gasthaus „Die Post“ statt. Mit 130 anwesenden Mitgliedern war die Veranstaltung gut besucht.

Einiges stand auf dem Programm. Nach der Begrüßung durch unseren Zunftmeister Boris Pechtl und einem Jahresrückblick wurden unsere Neumitglieder vorgestellt. In diesem Jahr nahmen wir 9 Erwachsene und 5 Kinder auf. Somit besteht der Verein derzeit aus 251 Mitgliedern, wovon 72 Kinder und Jugendliche sind.

Im Anschluss daran wurden unsere langjährigen Mitglieder geehrt. Für 11 Jahre Mitgliedschaft: Manuel Bairle, Monika Bernhard, Roland Bock, Sabine Bock, Leon Bock, Damai Bock, Yven Brec, Selina Brec, Carmen Brec-Elbs, Thomas Bucher, Jochen Elbs, Madita Elbs, Marc Hassler, Marina Manglus, Chris Manglus, Julia Manglus, Kimberly Manglus, Kerstin Merk, Andreas Merk, Nicole Merk, Evelyn Plankenhorn, Chiara Plankenhorn, Jörg Plankenhorn, Claudia Prasmo, Lucy Prasmo, Lena Prasmo, Martin Prasmo, Nicole Rössel, Sina Rössel, Mandy Weise, Matthias Weise und Mia Weise.

Für 22 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Sabrina Bucher, Richard Lanz, Melanie Maucher, Boris Pechtl, Markus Prinz, Simon Prüß, Linda Schutzbach, Marion Wohlleben-Pechtl und Tim Wohlleben.

Ebenso standen auch wieder Neuwahlen an. Zu wählen in diesem Jahr war es das Amt des Zunftmeisters, Schriftführers, Presse- und Jugendwartes. Lediglich beim Jugendwart gab es zwei Anwärterinnen. Es wurden aber alle bisherigen Kandidaten wieder gewählt und somit in ihren Ämtern mit großer Mehrheit bestätigt.

Nach einem Ausblick auf unsere kommenden Veranstaltungen ließ man den Abend bei netten Gesprächen ausklingen.

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für die Unterstützung und freuen uns jetzt schon auf unser nächstes großes Event im nächsten Jahr, wenn wir Teuringer Johle unser 30-jähriges Jubiläum feiern.