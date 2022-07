Teuringer Busle gewinnt Fördermittel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem kurzen Einbruch der Fahrgastzahlen, bedingt durch die Corona Pandemie, steigt nun wieder die Nachfrage an dem ehrenamtlichen Angebot in Oberteuringen an. Im laufenden Monat Juli wird die Zahl von mehr als 400 Fahrten erreicht werden. Der Vorstand des Teuringer Busle e.V. rund um den Vorsitzenden Frank Kulke zeigte sich sehr zufrieden mit der Entwicklung des bürgerschaftlichen Engagements des Vereins. Diese Zufriedenheit mit Engagement zeigte sich auch in der Spendenkampagne „Gut für hier. Gut fürs Wir" von Aldi Süd. Der Verein wurde jüngst von den Aldi Süd Kundinnen und Kunden auf den „2. Platz“ gewählt wurde und erhält eine Förderung von 1000 Euro. Auch die Sparkasse Bodensee belohnt die Ehrenamtlichen mit einer großzügigen Spende für das Projekt auf der Spendenplattform betterplace. „Die Förderungen kommen zum richtigen Zeitpunkt“, so Kassenwart Thomas Schalski. Steigende Benzinpreise machen auch dem Busle zu schaffen. Gerade bei einer steigenden Nachfrage von Fahrten sehen die Vereinsverantwortlichen die derzeitigen Benzinpreise mit Sorge. Aber auch weitere ehrenamtliche Fahrer und Disponenten benötigt der Verein, um das Angebot ausbauen zu können. „Wir würden gern unser Angebot erweitern, dafür fehlen uns aber weiter Ehrenamtliche“, teilte der Vorsitzende Frank Kulke beim Sommerfest des Vereins mit und verband dieses mit der Bitte, dass die Mitglieder mit nach neuen Ehrenamtlichen Ausschau halten sollten. Der Vorstand hatte als Dankeschön alle ehrenamtlichen Fahrer und Disponentinnen zum Sommerfest mit Spanferkelgrillen eingeladen. Wer Lust hat, sich als Fahrer oder Disponent zu engagieren, kann sich gerne unter 07546/319410 oder info@teuringer-busle.de melden. Gerne besuchen Sie auch unsere homepage: www.teuringer-busle.de