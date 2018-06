„Tandem-Schenke“ und Narrenbaum fallen aus

Bei den Narren von Oberteuringen und Umgebung ist die „Tandem-Schenke“ von Narrenchef des „RSC“ (Rammetshofener Stammtisch Club) Berthold Katzenmaier, in Rammetshofen eine ganz heiße Partyadresse. Vor der Tandemschenke wird der letzte Narrenbaum im gesamten Bodenseeraum in die Höhe gestemmt. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Spaßvogel, Trompeter und Allrounder Berthold Katzenmaier, genannt „Super-Dieter“, der zu den Gründungsmitgliedern des „RSC“ gehörte ist der Macher dieser Idee. Vor einigen Wochen ist er völlig überraschend während eines Urlaubes verstorben.

„Wir haben sowohl die Oldie-Party am Freitag, 9. Februar als auch das Narrenbaumstellen am Samstag, 10. Februar abgesagt, wie auch alle unsere Beteiligungen an anderen Veranstaltungen befreundeter Zünfte“, meinte Roswitha Moll. (Die SZ berichtet in Kürze ausführlich.) (mt)