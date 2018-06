Tal-Schule bekommt eine inklusive Klasse

An der Teuringer-Tal-Schule wird ab dem kommenden Schuljahr eine inklusive Klasse eingerichtet. Vier Kinder mit Beeinträchtigung werden dann zusammen mit anderen Grundschulkindern von zwei Lehrern unterrichtet. Die Entscheidung wurde bereits im März vom Schulamt Markdorf getroffen. Jetzt wurde das Konzept erstmals im Gemeinderat öffentlich vorgestellt.

„Für die Tal-Schule beginnt ein neuer Weg, die Kinder sind ein Geschenk für die ganze Schulgemeinschaft“, sagte Monika Schnellhaase vom Schulamt Markdorf über die neuen Schüler der inklusive Klasse. Die Pädagogin stellte im Gemeinderat die gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen dar.

Durch das Inklusionsgesetz, das 2015 vom Landtag verabschiedet wurde, haben Kinder in Deutschland grundsätzlich das Recht auf inklusive Beschulung. Inklusion sei die Aufgabe aller Schulen, die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung hätten das Wahlrecht zwischen den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ, früher Sonderschule oder Förderschule) oder eben der Inklusion. Rund zwei Drittel der Eltern würden sich für die SBBZ entscheiden.

Drei Familien in Oberteuringen, darunter die von Bürgermeister Ralf Meßmer, wählten Ende 2017 die Inklusion, dazu kommt ein Kind aus Markdorf. Laut Monika Schnellhaase entscheidet das Schulamt vor jedem Schuljahr je nach Bedarf, wo eine inklusive Klasse eingerichtet wird. Die Entscheidung jetzt für Oberteuringen bedeute nicht, dass es das Angebot künftig immer an der Tal-Schule geben wird.

Laut Monika Schnellhaase wird die Schülerzahl in der inklusiven Klasse reduziert. Die Klasse bekommt einen zusätzlichen Lehrer, eine sonderpädagogische Lehrkraft von der Tannenhag-Schule in Friedrichshafen. Außerdem haben die Kinder Anspruch auf eine Schulbegleitung, die sie während des Unterrichts und in den Pausen zusätzlich unterstützt. Der Gemeinde entstehen keine Kosten, der zusätzliche Lehrer wird vom Land bezahlt, die Begleitung vom Sozialamt des Bodenseekreises.

Laut Monika Schnellhaase wird die inklusive Klasse im sogenannten „Team-Teaching“ unterrichtet, das Lehrerteam plane den Unterricht gemeinsam und beobachte gemeinsam den Lernfortschritt aller Kinder. „Es ist eine gemischte Klasse“, sagte Schnellhaase.

Erfahrung zeigt: Skepsis verschwindet nach einem Jahr

In der Tal-Schule muss jetzt noch ein Zimmer als Rückzugsmöglichkeit eingerichtet werden. „Die zwei Lehrer sind eine Bereicherung für die Klasse“, sagte Schnellhaase über die „Doppelbesetzung“. Nach ihrer Erfahrung seien die Eltern im ersten Jahr meist noch skeptisch eingestellt gegen über der Inklusion. „Im zweiten Jahr wollen alle in die inklusive Klasse“.

Die Talschule besuchen im kommenden Schuljahr 113 Schüler. Das sagte Wolfgang Schüssler im Gemeinderat. Der langjährige Rektor verlässt die Tal-Schule nach diesem Schuljahr und übernimmt die Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen. Seit Montag stehe das Deputat für die Tal-Schule, sagte der Rektor: „Wir werden drei neue Kollegen dazu bekommen.“

Die neuen Lehrer stünden der Inklusion positiv gegenüber.

Die Schule hat künftig fünf Klassen, der Teiler für die nicht inklusiven liege bei 20 oder 21. Ende Juni, Anfang Juli, also früher als in den vergangenen Jahren, werde die Einteilung der Klassen gemacht. Als „großen Schritt für die Teuringer-Tal-Schule“ bezeichnete Schüssler die Einführung der inklusiven Klasse, „die Tannenhagschule als Kooperationspartner zu haben, begrüße ich sehr“.

Oberteuringens Bürgermeister Meßmer regte an, dass es an der Schule eine Informationsveranstaltung geben soll, „um die Eltern mitzunehmen und das Auswahlverfahren zu erklären.“