Der ersten Sieg des SV Oberteuringen in der Tischtennis-Bezirksklasse ist hart und lang umkämpft gewesen. Erst mach einer Spielzeit von vier Stunden war dieser eingefahren. Das teilt der Verein mit.

„Wenn wir an die gute Leistung der letzten Spiele anknüpfen, Kampfmoral und die Ruhe in kritischen Situation bewahren, dann haben wir gegen Blitzenreute die Chance zu punkten,“ sagte SVO-Mannschaftsführer Alwin Jeck im Vorfeld. Seine Spieler gingen konzentriert an die Platte, spielten zielbewusst auf und ließen sich auch durch Punkterückstände nicht aus ihrem Spielrhythmus bringen. Das galt vor allem für die „alten Füchse“ Roland Rose und Sigi Ziegler. Beide waren an diesem Abend der Garant für den Sieg gegen Blitzenreute. Von neun Siegen gingen alleine fünf auf das Konto der beiden Ältesten der Mannschaft. Nach den Eingangsdoppeln mit Siegen von Baur/Heyne und Rose/Ziegler und dem weiteren Verlauf stand es 6:6, bevor Jeck die erstmalige 7:6-Führung für den SVO markierte. Dann schlug die Stunde der Oldies Rose und Ziegler. Beide Partien gingen unter dem Beifall der Spieler und zahlreichen Zuschauern an Oberteuringen.

Mit dem 9:6-Heimerfolg konnte der SVO zwei wichtige Punkte in der Bezirksklasse einfahren.