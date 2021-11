Südstaatensound in der Mühle Oberteuringen

Zydeco Annie und die Swamp Cats laden am Samstag, 20. November, um 20 Uhr zu einem musikalischen Rendezvous in die Oberteuringer Mühle ein.

Anja Baldauf alias Zydeco Annie und ihre Band, bestehend aus Rolf Berger, Dennis Wendel, Helt Oncale und Stefan Baldauf, entführen die Besucher laut Veranstalter nach Louisiana in die Südstaaten der USA – geprägt von Sümpfen und Bayous, bekannt durch den Mississippi und New Orleans, geliebt für die Küche sowie Zydeco und Cajun-Musik.

Baldauf stammt aus einer Akkordeonfamilie. Im Rahmen ihrer musikalischen Studien in New Orleans verliebte sie sich in die dortige Musik. Mit ihren meist selbst komponierten Songs entfacht sie ein Feuerwerk an farbenfroher Lebenslust, verspricht der Kulturverein Mühle.

Der Zutritt ist nur mit 3G-Plus-Nachweis möglich. Karten sind im Bürgerservice-Büro, Rathaus Oberteuringen, unter Telefon 07546 / 299 22 und online unter www.muehle-ot.de/reservierungen erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 18.45 Uhr unter Telefon 07546 / 299 57.