Streit um Oberteuringer Bauruine lehrt Nachbarn das Fürchten

Der einstürzende Giebel des Rohbaus auf dem Nachbargrundstück während des starken Sturms am Abend des 28. Juni hat Bruno Amann den Rest gegeben. Seitdem macht sich der Oberteuringer ernsthafte Sorgen, was mit dieser Bauruine wohl noch passieren könnte. Wegen eines Streits unter den Eigentümern, zwei Brüdern, wird seit 2014 nicht mehr weitergebaut, die Baugrube ist teilweise noch immer offen, ein Bauzaun zur Sicherung fehlt, das Gelände hat sich gesenkt, und jetzt steht dort ein Kran, bei dem Amann ebenfalls Bedenken hat, was beim nächsten Sturm passiert. Die Gemeindeverwaltung hat bereits mit allen Beteiligten gesprochen und vergeblich nach Lösungen gesucht. Auch das zuständige Baurechtsamt Markdorf hat sich um Vermittlung bemüht, doch so lange die Hauptursache der Probleme, die Eigentumsfrage, nicht geklärt ist, scheint es auf dem Grundstück nicht weiterzugehen. Und dazu gibt es von den beiden Brüdern unterschiedliche Auskünfte.

Nachbarn sind sauer - und ratlos

Seit 1990 wohnt Amann mit seiner Familie in idyllischer Lage eines reinen Wohngebiets im Oberteuringer Ortsteil Bitzenhofen. Die schmucken Einfamilienhäuser mit ihren gepflegten Gärten zeugen von gediegener Wohnkultur. Völlig aus diesem Rahmen fällt die von Amann und weiteren Nachbarn als Bauruine bezeichnete elf Jahre alte Doppelhaus-Baustelle. Der Stein des Anstoßes liegt am Ende der verkehrsberuhigten Öhmdwiesenstraße, südlich schließt ein gemeindeeigener Grünbereich an. Östlich davon, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wohnt Familie Amann. Nicht nur die Amanns schauen mit Sorge auf die Bauruine, die Nachbarn Wolfgang Kesenheimer und Peter Haussmann, deren Grundstücke nördlich und westlich direkt angrenzen, sowie Arno Dorner, der weiter nordwestlich wohnt, teilen die Bedenken.

Von der Straße aus ist im Vordergrund ein Rohbau aus Gasbetonsteinen ohne Dach erkennbar, dahinter erhebt sich die zweite Doppelhaushälfte, mit gedecktem Dach. Rechts davon steht ein Kran auf Holzbohlen, die Ausgleichsgewichte ragen ins Nachbargrundstück. „Der Kran steht direkt an meinem Grundstück, direkt auf der Grenze, er hat alles abgegraben, und was an Bepflanzung überstand, radikal abgeschnitten und liegen gelassen, ohne Rücksprache“, erläutert Kesenheimer.

Könnte auch der Kran umfallen?

Die Nachbarn berichten außerdem, dass der Kran direkt neben der noch immer zum Teil offenen Baugrube stehe und sie befürchten, dass er eines Tages bei einem Sturm umfalle. Durch diese seit Jahren offene Grube – gebaut wird seit 2014 nicht mehr - habe sich das Gelände zwangsläufig gesenkt, was sich beispielsweise in den deutlich sichtbaren Rissen im Betonsockel von Haussmanns Holzschopf zeige. Auch auf dem Grundstück von Amann zeigen sich breite Risse. Die Terrassenplatten driften zentimeterweit auseinander, der den Belag ungleich hoch überragende Lichtschacht an der Hauswand bildet eine weitere Stolperfalle. „Unser Gelände ist zirka zehn Zentimeter in Richtung Baugrube gewandert. Erst vor eineinhalb Jahren wurde der vordere Teil der Baugrube gefüllt, unsere Terrasse muss neu gemacht werden“, resümiert Amann.

Keine rechtlichen Mittel

Die Situation ist für die Nachbarn mehr als nur ein Ärgernis. Die Beschädigung sowie die mögliche Wertminderung ihrer eigenen Grundstücke spielt eine Rolle, aber auch die Gefahr, der sie sich ausgesetzt sehen und die Angst davor, trotz Verbots auf der Baustelle spielende Kinder könnten sich verletzen oder beim Klettern vom Kran stürzen. Denn es gibt keinerlei Bauzaun, der den Zugang versperrt. Auf die Frage, was denn Eigentümer und Behörden dazu sagten, verweisen die Männer auf eine Chronologie ihrer Anfragen und konstatieren: „Nachdem die zuständigen Ämter sagen, keine rechtlichen Mittel für zwingende Vorgaben zu haben, hoffen wir, dass eine Veröffentlichung vielleicht doch bewirken könnte, dass es so nicht weiter bleiben kann.“

Im Gemeindeverwaltungsverband ist das Baurechtsamt Markdorf für die Gemeinde Oberteuringen zuständig. Die Unterlagen zum Bau der Doppelhaushälfte, die dem dortigen Sachbearbeiter Hans-Peter Nutz und seinem Amtsleiter Dominic Warken vorliegen, haben einen ansehnlichen Umfang. Sie berichten vom gemeinsamen Baubeginn durch zwei Brüder im November 2011 und einer ersten Baukontrolle 2012, nachdem die Nachbarn sich gemeldet hatten. „Der Keller war betoniert, die Decke fehlte noch. Da die Häuser in Eigenleistung gebaut werden sollten, hat sich der Baufortschritt lange hingezogen, bis 2014. Dann waren die Rohbauten weitestgehend fertig, eine Seite mit Dachsparren, die andere ohne Dachdeckung.“

Streit zwischen Brüdern

Bereits 2011 sei geplant gewesen, das Grundstück zwischen den Brüdern zu teilen, denn nur einer sei als Eigentümer im Grundbuch eingetragen, der andere, der mittlerweile auf seiner designierten Hälfte das Dach weitergebaut hat und dem der Kran gehört, hat keine Berechtigung, das Grundstück zu betreten, seitdem die Brüder im Streit miteinander liegen. Seit 2016 haben die Nachbarn erreicht, dass der Kran regelmäßig vom TÜV geprüft wird, 2017 seien die von einem Pilz befallenen morschen Holzbohlen per Wagenheber ausgetauscht worden.

Auf Vermittlung der Behörde – „Sonst machen wir sowas nicht, aber wir wollten eine Lösung finden“, fügt Nutz hinzu - wurde das Grundstück im November 2018 geteilt, im August 2019 sollte die so genannte Auflassung erfolgen, also die rechtliche Einigung über die Übereignung des Grundstücks. Den Termin sagte der Eigentümer jedoch ab mit der Begründung, ihm seien höhere Kosten entstanden, er verlange eine Kaufpreiserhöhung. „Da hatte der Bruder bereits den vollständigen Kaufpreis beglichen“, merkt Nutz an. Erst mit der Auflassung wird der Eigentumswechsel im Grundbuch vollzogen. Die Auflassungsvormerkung garantiert lediglich, dass der Verkäufer keinen anderen Käufer bevorzugen kann. Dem Käufer bleibt nun nur der Klageweg über das Landgericht.

„Das Bauamt muss immer dann tätig werden, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht“, erläutert Nutz das Vorgehen der Behörde. Dies sei derzeit nicht der Fall, nachdem die Ende Juni heruntergefallenen Teile entfernt worden seien. Als nächstes werde der Eigentümer zur Sicherung des Geländes durch einen Zaun aufgefordert.

Inzwischen kontrolliert der TÜV den Kran

Bürgermeister Ralf Meßmer beschreibt die Position der Gemeinde: „Die Verwaltung hat mit allen Betroffenen (Nachbarn, Bauherren und Baurechtsamt) mehrfach gesprochen und nach Lösungen gesucht. Entsprechende Zusagen der Bauherren wurden jedoch bis heute nur in sehr geringem Umfang eingehalten. Leider hat die Gemeinde keine rechtliche Handhabe, hier einzugreifen, und verweist auf das Baurechtsamt. Nach unserer Information wurde der TÜV für den Kran regelmäßig abgenommen, wenn auch erst auf Verlangen. Weitere vermeintliche Gefahren und Schäden für die Nachbarschaft müssen vom Baurechtsamt geprüft bzw. privatrechtlich geklärt werden.“

Zur Feststellung der Nachbarn, dass auf einem rund sechs Meter breiten, über die gesamte Länge des Baugrundstücks reichenden gemeindeeigenen Grünstreifen Bauaushub angehäuft wurde, schreibt Meßmer: „Die Lagerung von Erdmaterial auf einem Gemeindegrundstück wird auch in zahlreichen anderen Fällen von der Gemeinde gestattet. Die Bauherren wurden in diesem Fall bereits darauf hingewiesen, dass die Erde wieder entfernt werden muss. Da hiervon jedoch keine Gefahr ausgeht, wurde auf das letzte Mittel der Durchsetzung noch verzichtet.“

Eigentümer: Aufräumarbeiten sind in Gang

Der nach wie vor aktuelle Eigentümer (laut Baurechtsamt ist der neue Eintrag im Grundbuch bis dato nicht erfolgt) sieht die Teilung und damit den Verkauf als vollzogen an: „Es wird weitergebaut. Das Grundstück ist geteilt. Mein Teil des Grundstücks grenzt an keinen der Nachbarn. Der Kran steht komplett auf dem Nachbargrundstück und gehört mir nicht und kann von mir nicht genutzt werden. Es wäre mir sehr recht, wenn der Kran so schnell wie möglich entfernt würde, um mit dem Kran des Zimmermanns auf meinem Grundstück die Restarbeiten an meinem Haus zu betreiben. Die Aufräumarbeiten auf meinem Grundstück sind in Gang.“

Der Bruder des Eigentümers wiederum verweist darauf, dass er momentan noch auf den neuen Eintrag ins Grundbuch warte. „Momentan ist das Grundstück zwar geteilt, aber noch nicht eingetragen ins Grundbuch. Nur die Auflassungsvormerkung ist erstellt. Wenn’s nach mir ginge, wäre ich schon seit fünf Jahren eingezogen. Ich hab’s gekauft und obwohl schon Geld geflossen ist, bin ich noch nicht eingetragen. Das Landgericht hat eine Klage auf Erfüllung des Kaufvertrags zu meinen Gunsten entschieden. Die Eintragung im Grundbuch wird demnächst erfolgen.“

Eigentumsfrage ist der Schlüssel

Für das Baurechtsamt ist die Lösung der Eigentumsfrage der Schlüssel, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Die Nachbarn haben Zweifel, dass eine Weiterführung der Bauten in Sichtweite ist. Bruno Amann erzählt vom Abend des 28. Juni, als er von seinem Arbeitszimmer aus die Bauruine beobachtete. „Der Sturm hat die Wand runtergeklatscht, der Giebel ist eingestürzt.“ Vorher wiegten sich die Bäume im Wind. Inzwischen verlässt er den Raum, wenn es anfängt zu winden. Er befürchtet, der Kran stürze auf sein Haus.