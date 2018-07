Straßen, Feuerwehrauto und Spielgeräte werden teurer

Höhere Ausgaben als geplant muss der Haushalt der Gemeinde Oberteuringen verkraften. Wie ein roter Faden zog es sich durch die jüngste Gemeinderatssitzung, dass die ursprünglich veranschlagten Gelder für verschiedene Projekte nicht reichen: Die Straßensanierung, ein Feuerwehrfahrzeug und die Ausstattung für Spielplätze der Gemeinde werden teurer.

Für die Sanierung des gemeindeeigenen Straßennetzes waren im Haushalt 248 000 Euro veranschlagt. Auf eine Ausschreibung, in deren Rahmen fünf Firmen kontaktiert wurden, erhielt die Gemeinde nur ein Angebot. Die Kosten für die Reparatur von acht verschiedenen Straßenstellen in Oberteuringen (siehe Kasten) belaufen sich demnach auf rund 209 000 Euro. Den Zuschlag bekam die Firma Strabag aus Langenargen. Dazu kommen laut Werner Wetzel, dem Leiter der Bauverwaltung, die Kosten für ein Ingenieurbüro für die Ausschreibung und die Bauleitung, sodass für die Maßnahmen insgesamt rund 240 000 Euro veranschlagt werden. 43 000 Euro wurden bereits für Straßensanierungen verplant beziehungsweise stehen noch aus, sodass der Etat für Straßensanierung auf insgesamt 283 000 Euro anwächst und somit 35 000 Euro mehr als geplant benötigt werden. Im Rat wurde zwar Kritik laut, dass über die Mehrkosten nicht im Vorfeld informiert worden sei, am Ende sprachen sich die Gemeinderäte aber einstimmig dafür aus, die Straßen für den höheren Preis sofort reparieren zu lassen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr ausgeführt werden.

Etwas günstiger als geplant kommt die Gemeinde dagegen die Sanierung der Straßenbeleuchtung. Geplant wurde hier mit Kosten von über 35 000 Euro, das Angebot von Stadtwerk am See (Friedrichshafen) für die ausgeschriebenen Arbeiten liegt mit knapp 33 500 Euro 5,1 Prozent darunter. In den Ortsteilen Hefigkofen, Neuhaus, Bibruck, Unterteuringen und Rammetshofen werden jetzt Beleuchtungsmasten ausgetauscht.

Teurer als geplant wird für Oberteuringen die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF) 10 für die Freiwillige Feuerwehr. Veranschlagt waren hier eigentlich 380 000 Euro für das komplette Fahrzeug mit Fahrgestell, Aufbau und Beladung kosten jetzt aber 423 000 Euro, also 43 000 Euro mehr. Bei der Kalkulation hatte man sich laut Verwaltung an der Beschaffung eines Fahrzeugs der Stadt Friedrichshafen im Jahr 2016 orientiert.

Gemeinderat Alexander Amann, gleichzeitig Kommandant der Feuerwehr, erklärte den Räten die technische Beschaffenheit des neuen Fahrzeugs und dessen Funktionen. Am Ende befürwortete der Gemeinderat einstimmig die Anschaffung. Da das Fahrzeug ein Jahr Lieferzeit hat, werden die Kosten erst im Jahr 2019 fällig und müssen in den nächsten Haushalt eingestellt werden.

Zuletzt gab die Verwaltung bekannt, dass auch die geplante Ausstattung der Spielplätze in Oberteuringen teurer wird als geplant. Für den Kinderspielplatz Öhmdwiesen in Bitzenhofen wird eine neue Spielanlage angeschafft. Der Spielplatz im Baugebiet Pfaffenberg Süd wird außerdem mit einem Sonnenschirm ausgestattet. Anstelle der eingeplanten 15 000 Euro sind für beide Maßnahmen jetzt rund 25 000 Euro nötig, rund 20 000 Euro für den Spielplatz Öhmdwiesen. Insgesamt wurden für die vier Investitionen knapp über 85 000 Euro mehr ausgegeben als ursprünglich geplant.

Laut Bürgermeister Ralf Meßmer, der Rücksprache mit seinem Kämmerer gehalten hatte, rechnet man in Oberteuringen in diesem Jahr mit höheren Einnahmen aus Gewerbesteuer und Umlagen, sodass das Geld zur Verfügung steht.