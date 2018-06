St.-Martin-Platz wird wieder zur Festmeile

Auch zum 39. Teuringer Sonntag wollen die 12 beteiligten Vereine und Einrichtungen am Samstag und Sonntag, 30. Juni und 1.Juli, auf dem St.-Martin-Platz ein gemütliches Beisammensein bei einer Mischung aus toller Blas- und Unterhaltungsmusik und einer Vielfalt an Speisen und Getränken bieten. Los geht es am Samstagabend ab 18.30 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Ralf Meßmer.

Musikalisch begleitet wird Meßmers erster Teuringer Sonntag-Bieranstich vor dem Rathaus von der Jugendkapelle Oberteuringen. Nach einem gemeinsamen Begrüßungstrunk mit Freibier geht es ab 20 Uhr mit der Gruppe „Cube“ mit Musik aus den 50er-Jahren bis hin zu den aktuellen Hits aus der Schlager- und Popszene weiter.

Wie gewohnt startet der Sonntag um 9.30 Uhr in der St.-Martin-Kirche mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend trifft sich die Festgemeinde auf dem St.-Martin-Platz zum Frühschoppenkonzert mit der Teuringer Trachtenkapelle und der Chorgemeinschaft Oberteuringen. Für das leibliche Wohl sorgen zur Mittagszeit die mitwirkenden Vereine mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen. Ab 16 Uhr sorgen dann die „Original Williams-Musikanten“ mit Schlagern bis hin zum fetzigen Oberkrainersound für Stimmung.

Natürlich kommen auch die Kinder auf ihre Kosten. Ab 10 Uhr können sie auf dem Fußweg zwischen Franz-Roth-Platz und Festplatz ihren Flohmarkt aufbauen. Den ganzen Tag über sorgen eine Hüpfburg sowie ein buntes Spieleprogramm im Pfarrgarten dafür, dass bei den Kids keine Langeweile aufkommen wird. Mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland kommt das Fest auch nicht in Konflikt, denn die deutsche Nationalmannschaft trifft – wenn sie das erreichen sollte – erst am 2. oder 3. Juli auf den Achtelfinalgegner.